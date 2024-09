Ikone der Schauspielkunst: Deutscher Fernsehpreis 2024: Mario Adorf wird mit Ehrenpreis gewürdigt

Beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis soll eine "wahre Ikone der Schauspielkunst" ausgezeichnet werden. Wie aus einer Mitteilung vom 23. September hervorgeht, würdigen die Stifter (ARD, Deutsche Telekom, RTL, ZDF und SAT.1) Mario Adorf (94) und seine Karriere mit einem Ehrenpreis. "Mario Adorf gehört seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Schauspielern Deutschlands und darüber hinaus", erklärt der diesjährige Vorsitzender des Stifterkreises, WDR-Intendant Tom Buhrow (65), in einem Statement.

Mit seinen mehr als 200 Rollen habe Adorf "Fernseh- und Filmgeschichte geschrieben und ganze Generationen mit seiner enormen Präsenz in den Bann gezogen", sagt Buhrow weiter. Dabei sei er immer ein Star ohne Allüren geblieben. Die Glaubwürdigkeit, mit der er seine Figuren in Szene setze, mache seine Strahlkraft und seinen großen Erfolg aus. "Für uns als Stifter des Deutschen Fernsehpreises ist es eine große Ehre, Mario Adorf den Ehrenpreis 2024 überreichen zu dürfen."

Adorf, der in seiner rund siebzigjährigen, internationalen Karriere über 200 Filme drehte und am 8. September seinen 94. Geburtstag feierte, wird den Ehrenpreis am Mittwoch (25. September) im Rahmen der TV-Gala (20:15 Uhr, Das Erste) überreicht bekommen. Als Ehrenpreisträger folgt er auf Michael Bully Herbig (56), der 2023 ausgezeichnet wurde. Durch die Preisverleihung in den Kölner MMC Studios führt erneut Moderatorin Barbara Schöneberger (50). Am Dienstag werden in der "Nacht der Kreativen" Preisträgerinnen und Preisträger in den kreativen Einzelleistungen ausgezeichnet, die Verleihung moderiert Esther Sedlaczek (38).

Deutscher Fernsehpreis 2024: Wer ist nominiert?

Für die Nominierungen des Fernsehpreises wurden Produktionen aus Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport berücksichtigt, die vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 zu sehen waren. Das ZDF führt insgesamt das Nominierungsranking mit 30 Nennungen an, danach folgen die ARD mit 21 Nominierungen, RTL Deutschland mit 16 Nominierungen und Prime Video mit zehn. Sechs gehen an Disney+, jeweils vier an ProSiebenSat.1 und Netflix, je zwei an MagentaTV und WELT TV und eine an Warner.

In der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" können unter anderem Bill und Tom Kaulitz (35) auf einen Preis für ihre Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" hoffen. In der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" ist etwa Joko Winterscheidts (45) Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) oder Jan Böhmermanns (43) "Lass dich überwachen!" (ZDF) nominiert.