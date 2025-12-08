Spotify-Wrapped-Video von Ikkimel: Hier ansehen
Die Rapperin Ikkimel bei einem Live-Auftritt. Foto: klauscook / shutterstock.com

Die Rapperin Ikkimel hat ein ungewöhnliches Video für Spotify Wrapped 2025 aufgenommen und darin brisante Neuigkeiten verkündet.

Wer 2025 zu den Top-Hörern der Künstlerin auf Spotify gehörte, bekam eine besondere Botschaft. Im Pool liegend bedankte sich Ikkimel bei ihren treuesten Fans, die ihr – wie sie sagt – die Reise nach Brasilien ermöglicht hätten. Anschließend verkündete sie: „Ihr bekommt als Erstes die exklusive Nachricht, dass ich nächstes Jahr mit OnlyFans anfange.“ Danach zieht die Rapperin ihr Bikini-Oberteil nach oben, das Bild ist jedoch verpixelt.

 

Nur ein Witz oder ernst gemeint?

Die YouTuberin Gizem Celik, die den Kanal „Beyond Gossip“ betreibt, sprach Ikkimel bei einer Veranstaltung auf ihre Spotify-Botschaft an. Auf die Frage, ob es stimme, dass sie mit OnlyFans starten wolle, antwortete Ikkimel eher vage. Sie sagte: „Werden wir dann sehen auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich habe es nicht ohne Grund gesagt.“ Ob sie sich also einen Scherz erlaubt hat oder es ernst meint, bleibt offen.

 