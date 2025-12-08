Spotify-Wrapped-Video von Ikkimel: Hier ansehen

Die Rapperin Ikkimel hat ein ungewöhnliches Video für Spotify Wrapped 2025 aufgenommen und darin brisante Neuigkeiten verkündet.
Wer 2025 zu den Top-Hörern der Künstlerin auf Spotify gehörte, bekam eine besondere Botschaft. Im Pool liegend bedankte sich Ikkimel bei ihren treuesten Fans, die ihr – wie sie sagt – die Reise nach Brasilien ermöglicht hätten. Anschließend verkündete sie: „Ihr bekommt als Erstes die exklusive Nachricht, dass ich nächstes Jahr mit OnlyFans anfange.“ Danach zieht die Rapperin ihr Bikini-Oberteil nach oben, das Bild ist jedoch verpixelt.