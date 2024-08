Ikea bringt eine Neuauflage des beliebten PAX-Schranks heraus. Dieser soll ohne die viele Schrauberei in nur 20 Minuten stehen.

Einen Schrank aufzubauen, kann doch immer wieder eine Herausforderung darstellen. Besonders, wenn die Aufbauanleitung mit ihren winzigen Bildchen fast schon kryptisch wirkt. Allein sind die großen Schränke ohnehin kaum aufzubauen. Ein leicht schiefer Boden, etwa in einem Altbau, lässt einen dann zusätzlich verzweifeln.

Ikea möchte nun mit der Neuauflage ihrer PAX-Schränke den Aufbau erleichtern. Bisher war der Aufbau eines Kleiderschranks mit einigem Zeitaufwand verbunden. Der Einrichtungskonzern verspricht, dass das geräumige Möbelstück in nur 20 Minuten zusammengesteckt werden kann.

Keine Werkzeuge benötigt

Richtig gelesen: zusammengesteckt. Denn die größte Änderung der neuen Version ist der faltbare Rahmen des PAX-Schranks. Dadurch können die Kundinnen und Kunden den Schrank sogar vertikal aufbauen und müssen diesen nicht länger auf dem Boden zusammenschrauben und anschließend aufstellen. Laut Ikea sind zudem nur noch 14 statt 22 Montageschritte notwendig und anstatt 105 gibt es jetzt nur noch 23 Beschläge.

Die Rückwand ist mit beiden Seitenteilen verbunden, was das Festnageln der Rückwand und die Lärmbelästigung für den Nachbarn erspart. Da die Bauteile auch hochkant stehen, soll sogar eine einzige Person das Möbelstück aufbauen können. In der Praxis bewährt es sich wahrscheinlich aber weiter, Freunde und Bekannte nach Unterstützung bei der Montage zu fragen.

Mehr Farbvariationen

Abgesehen vom leichteren Aufbau gibt es den großen Schrank darüber hinaus in den Farben Beige und Dunkelgrau. Eine halbmatte Papierfolie reflektiert zudem das Licht, und verleiht dem Schrank eine etwas andere Optik als sein Vorgänger. Neu ist außerdem, dass die Öffnungs- und Schiebetüren in die Schiene integriert wurden. Das soll ebenfalls Zeit beim Auf- und Abbau sparen. Den Schiebetürrahmen für Paneele gibt es in den Farben Aluminium, Weiß und Schwarz.

Die neue Version des Turbo-Schranks gibt es auch in den Farben Beige und Dunkelgrau (siehe Bild). Foto: Ikea

Ikea berichtet zudem, dass die neue Version des PAX auch mit den Korpussen und Türen seiner Vorgängermodelle kompatibel ist. Auch die Schiebetüren passen zu den Paneelen der PAX-Serie. Und auch am Preis soll sich derweilen nichts verändern. Laut dem Einrichtungskonzern soll es zudem eine Vielzahl an Größen, Farben und Innenausstattungsoptionen geben. Die neue Variante ist ab sofort online und in den Einrichtungshäusern von Ikea erhältlich.