Ihrem Partner zuliebe: Fiona Erdmann kehrt mit ihren Kindern nach Dubai zurück

Obwohl der Iran-Krieg noch tobt, kehrt Fiona Erdmann gemeinsam mit ihren drei Kindern nach Dubai zurück. Dort hatte ihr Partner die vergangenen Wochen ohne seine Familie ausgeharrt.
Model und Influencerin Fiona Erdmann (37) kehrt mit ihren drei Kindern zurück in ihre Wahlheimat Dubai. Obwohl der Iran-Krieg noch immer tobt, ist sie aus einem nachvollziehbaren Grund zu diesem Entschluss gekommen, wie sie der "Bild"-Zeitung verraten hat: "Meine Kinder brauchen ihren Vater. Und ich brauche meinen Partner. Nach allem, was passiert ist, sehnen wir uns einfach danach, wieder zusammen zu sein - in unserem Zuhause, in unserem Alltag."