Helene Fischer ist zweifache Mutter - und hält trotzdem an ihrer Fitnessroutine fest. In einem Interview erklärt die Schlager-Queen, warum das Training für sie unverzichtbar ist.
Zwei Kinder, volle Karriere, und dazu noch regelmäßig Sport: Helene Fischer (41) jongliert derzeit einige Bälle gleichzeitig. Die Schlager-Queen ist inzwischen zweifache Mutter und macht keinen Hehl daraus, dass das ihren Alltag grundlegend verändert hat. Besonders ihr Verhältnis zu Fitness und Training hat sich gewandelt - nicht was die Priorität angeht, aber sehr wohl was den Aufwand betrifft.