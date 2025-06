Ihre Mutter ist gestürzt: Evelyn Burdecki sagt nach Unfall kurzfristig NDR Talk Show ab

1 Evelyn Burdecki im März in Köln. Foto: ddp/Geisler/Kai Schulz

Evelyn Burdecki sollte eigentlich in der neuen Ausgabe der "NDR Talk Show" auftreten. Weil ihre Mutter gestürzt ist, hat sie die Teilnahme jedoch kurzfristig abgesagt.











Link kopiert



Am 13. Juni läuft eine neue Ausgabe der "NDR Talk Show". In der traditionsreichen Talkshow wollten Barbara Schöneberger (51) und ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (68) am Freitagabend auch Evelyn Burdecki (36) begrüßen. Die Reality-TV-Teilnehmerin hat wegen eines Unfalls jedoch kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt. Ihre Mutter ist gestürzt. Der "Bild"-Zeitung erzählt Burdecki, was passiert ist.