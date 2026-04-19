Schauspielerin Charlize Theron hat in einem Interview so offen wie noch nie über jene Nacht 1991 gesprochen, in der ihre Mutter ihren gewalttätigen Vater in Notwehr erschoss.
Charlize Theron (50) hat in einem Interview Details aus ihrer dramatischen Jugend geteilt. Die Grundzüge der Geschichte sind bekannt: 1991, als die spätere Oscar-Preisträgerin 15 Jahre alt war, erschoss ihre Mutter Gerda den alkoholkranken, gewalttätigen Vater Charles in Notwehr. In dem Gespräch mit der "New York Times" schildert die gebürtige Südafrikanerin jetzt ausführlich, was in jener Nacht geschah. Schon jahrelang hätte sich die Stimmung in ihrem Haus so zugespitzt, bis die Situation eskalierte.