Gisèle Pelicot hat das Unmögliche geschafft: Sie blickt ohne Hass auf ihre Vergangenheit und liebt mit 73 Jahren wieder wie ein Teenager. Heute erscheinen ihre Memoiren "Eine Hymne an das Leben".
Am heutigen Dienstag erscheint das lang erwartete Buch von Gisèle Pelicot (73). Es ist das Protokoll eines beispiellosen Verbrechens, doch gleichzeitig überrascht die zur feministischen Ikone gewordene Französin mit einer Nachricht, die wohl niemand für möglich gehalten hätte: Sie hat wieder Liebe gefunden - und weigert sich, ihr Lachen zu verlieren.