Ihre Klassiker kehren zurück: Nach Tod von Sängerin AnNa R.: Rosenstolz erobern wieder die Charts

1 Peter Plate und AnNa R. gründeten Rosenstolz 1991. Foto: ddp/Sebastian Willnow

Der plötzliche Tod der Rosenstolz-Sängerin AnNa R. erschüttert die deutsche Musikszene. Kurz nach der Bekanntgabe ihres Ablebens kehren zahlreiche Lieder und Alben des Pop-Duos in die iTunes-Charts zurück.











Link kopiert



Nach dem unerwarteten Tod von Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (1969-2025) hat die Musik des Pop-Duos nun ein Comeback in den Charts erlebt. Nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Ablebens der 55-Jährige schaffen es 20 Rosenstolz-Songs zurück in die Top 100 der iTunes-Charts, wie auf der Webseite hervorgeht. Fünf davon finden sich in den Top 10 wieder, darunter die 2018er Version von "Liebe ist alles". Dieser und die beiden weiteren Rosenstolz-Klassiker "Ich bin ich" und "Gib mir Sonne" besetzen die ersten drei Plätze.