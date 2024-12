Ihre Intuition hat sie nicht getäuscht: Fiona Erdmann verrät das Geschlecht ihres Babys

Model und Schauspielerin Fiona Erdmann (36) erwartet derzeit ihr drittes Kind. In einem emotionalen Instagram-Video teilt sie ihren Followern nun mit, welches Geschlecht der Familienzuwachs hat. In dem kurzen Clip sind Aufnahmen der Gender-Reveal-Party zu sehen, bei der nach einem Countdown blauer Rauch aufsteigt: "Es ist ein Wunder. Wir werden einen weiteren Jungen bekommen. Und meine Intuition hat mich nicht getäuscht", schreibt Erdmann dazu.

Der Moment sei sehr emotional gewesen, so die 36-Jährige. Es sei so schön gewesen, diesen mit Familie und Freunden zu teilen. Erdmann, die 2007 durch "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, und ihr Partner Mohamad El Kurdi haben bereits zwei Kinder, die 2020 und 2022 zur Welt kamen.

Nachdem sie im Frühjahr 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte, erklärte sie im Januar 2024 bei Instagram: "Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel". Sie fügte hinzu: "Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen." Im September 2024 verkündete Erdmann dann, dass sie erneut schwanger sei: "Ich habe immer an Wunder geglaubt - und du bist mein nächstes."

Jetzt können sie endlich einen Namen aussuchen

In ihrem aktuellen Posting machte sie nochmal deutlich, wie besonders es für sie sei, wieder schwanger zu sein. "Ihr wisst ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich dieses Glück nochmal erleben darf. Ob Junge oder Mädchen ist für mich zweitrangig - beides ist ein riesiges Geschenk." Sie sei voller Vorfreude und gespannt gewesen, was es wird. Da das Geheimnis nun gelüftet sei, stehe die Suche nach dem richtigen Namen für Kind Nummer drei an. Ihre beiden älteren Kinder heißen Neyla May und Leo Luan. Die Familie lebt hauptsächlich in Dubai.