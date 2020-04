Coronavirus in Baden-Württemberg Läden bleiben an Karfreitag und Ostersonntag nun doch geschlossen

Jetzt also doch: Geschäfte bleiben in Baden-Württemberg an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Zuvor gab es von Gewerkschaften und Kirche massive Kritik an der Entscheidung, Läden zu öffnen.