Ihre Figur passt nicht in die Serie: Helena Bonham Carter reist in neuer Staffel nicht zum White Lotus

Helena Bonham Carter wird doch nicht in der nächsten Staffel von "The White Lotus" zu sehen sein. Serienschöpfer Mike White wirft ihre Figur komplett aus der Serie.

Ein Urlaub in einem der prächtigen Hotels der fiktiven "The White Lotus"-Hotelkette bleibt Helena Bonham Carter (59) verwehrt. Anfang des Jahres war offiziell angekündigt worden, dass die Schauspielerin Teil der kommenden vierten Staffel werden soll, doch kurz nach Beginn der Dreharbeiten verlässt sie überraschend das Projekt. Dies wurde von einem Sprecher des Senders HBO offiziell bestätigt.

Die Serie spielt in jeder Staffel in einem anderen Ressort der Kette. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass die Dreharbeiten zur vierten Season in Frankreich an der Côte d'Azur begonnen haben. Die kommenden Episoden spielen im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Ende Januar wurde unter anderem via Instagram über den offiziellen Account der Serie mitgeteilt, dass Helena Bonham Carter dabei sein wird. Doch die Figur, die sie spielen sollte, passt nicht in die neuen Folgen.

Ersatz für Helena Bonham Carter steht noch nicht fest

"Bei den Dreharbeiten zur vierten Staffel von 'The White Lotus', die gerade erst begonnen haben, hat sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter entworfen hatte, am Set kein einziges Mal gepasst hat", teilt der Sprecher dem Branchenportal "Deadline" mit. Die Rolle sei daraufhin überdacht worden. Sie werde aktuell umgeschrieben und soll in den kommenden Wochen neu besetzt werden.

White, der Kopf hinter der Serie, das Produzententeam und HBO bedauerten, "dass sie nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten können, bleiben jedoch leidenschaftliche Fans und hoffen sehr, bald bei einem anderen Projekt mit der legendären Schauspielerin zusammenzuarbeiten". Das Portal merkt an, dass dies für White ein äußerst seltener Schritt sei, da er in Sachen Casting für seine Charaktere in der Regel sehr akribisch sei.

Wer Helena Bonham Carter ersetzt, steht also noch nicht fest. Zum Ensemble der kommenden Episoden gehören aber viele weitere Stars, darunter Heather Graham, Kumail Nanjiani, Vincent Cassel, Steve Coogan, Rosie Perez, Chloe Bennet und AJ Michalka.