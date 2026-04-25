Ihre Figur passt nicht in die Serie: Helena Bonham Carter reist in neuer Staffel nicht zum White Lotus

Helena Bonham Carter wird doch nicht in der nächsten Staffel von "The White Lotus" zu sehen sein. Serienschöpfer Mike White wirft ihre Figur komplett aus der Serie.
Ein Urlaub in einem der prächtigen Hotels der fiktiven "The White Lotus"-Hotelkette bleibt Helena Bonham Carter (59) verwehrt. Anfang des Jahres war offiziell angekündigt worden, dass die Schauspielerin Teil der kommenden vierten Staffel werden soll, doch kurz nach Beginn der Dreharbeiten verlässt sie überraschend das Projekt. Dies wurde von einem Sprecher des Senders HBO offiziell bestätigt.