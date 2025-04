Ihre Farm wird verlegt: Mit allen Tieren: Judith Rakers zieht auf die Insel Rügen

1 Judith Rakers hat die Fernsehwelt längst gegen das Farmleben getauscht. Foto: ddp/Cornelius

Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers lebt mit Hühnern, Pferden und Katzen auf einem Bauernhof vor den Toren Hamburgs. Jetzt zieht sie mitsamt ihrer "kleinen Farm" aber um - und zwar an ihren Lieblingsort.











Link kopiert



Judith Rakers (49) verlässt das Festland und erfüllt sich ihren langgehegten Traum. Die leidenschaftliche Hobby-Landwirtin zieht mit ihrer "kleinen Farm" auf die Ostseeinsel Rügen. Was viele ihrer Follower nach der Ankündigung am 1. April zunächst für einen Scherz hielten, bestätigte die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin jetzt in einem weiteren Instagram-Video: "Die Farm zieht nach Rügen. Im Sommer. Und alle Tiere kommen mit."