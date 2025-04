Ihre erste Podcast-Folge ist da: Herzogin Meghan enthüllt: Sie litt an postpartaler Präeklampsie

Herzogin Meghan litt nach der Geburt eines ihrer Kinder an einer schweren Komplikation. Das enthüllt sie nun in der ersten Folge ihres neuen Podcasts im Gespräch mit Bumble-Gründerin Whitney Wolfe Herd.

Herzogin Meghans (43) neuer Podcast "Confessions of a Female Founder" ist online. In der ersten Folge tauscht sich die Ehefrau von Prinz Harry (40) mit Whitney Wolfe Herd (35), Gründerin der Dating-App Bumble und enge Freundin von Meghan, aus. Neben Einblicken in ihre jeweiligen Erfahrungen als Gründerinnen von Unternehmen wird es auch sehr persönlich.

Herzogin Meghan litt unter Komplikation nach Schwangerschaft

Unter anderem enthüllt Meghan in dem knapp 50-minütigen Gespräch mit Herd, dass sie unter postpartaler Präeklampsie litt. Dabei handelt es sich um eine schwere Erkrankung, die nach der Geburt auftreten kann und sofort behandelt werden muss. Zu den Symptomen der Schwangerschaftsvergiftung gehört unter anderem Bluthochdruck, überschüssiges Eiweiß im Urin, starke Kopfschmerzen und Schmerzen im Bauch. Meistens entwickelt sich postpartale Präeklampsie innerhalb von 48 Stunden nach der Entbindung.

Lesen Sie auch

Es sei "beängstigend" gewesen, beschreibt Meghan. "Und du versuchst immer noch, alles unter einen Hut zu bringen und die Öffentlichkeit weiß nicht, was im Hintergrund passiert", so die Herzogin von Sussex.

Whitney Wolfe Herd, die während einer Schwangerschaft ebenfalls an Präeklampsie litt, betont: "Es geht wirklich um Leben oder Tod." Die Bumble-Gründerin zeigt sich zudem beeindruckt von Meghans Stärke nach der Geburt ihres Sohnes Archie (5) im Jahr 2019: "Ich werde nie das Bild von dir vergessen, nachdem du ihn zur Welt gebracht hast und die ganze Welt auf sein Debüt gewartet hat. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, wie schafft diese Frau das? Wie schafft sie es, Absätze zu tragen und ein Kind vor der ganzen Welt zu präsentieren?'"

Die beiden sprechen auch darüber, wie sich das Leben als Mutter und Geschäftsfrau vereinen lässt. Meghan verrät, dass ihre dreijährige Tochter Lilibet sie gerne mal beim Arbeiten unterbreche. "Wenn sie aufwacht und mich sucht, weiß sie, wo sie mich finden kann. Selbst wenn meine Bürotür geschlossen ist", erklärt sie. Sie sitze dann oft während Meetings auf ihrem Schoß. "Ich möchte es nicht anders haben. Ich möchte solche Momente nicht verpassen", gibt die 43-Jährige zu.

Herzogin Meghan teilt Kinderfotos zum Podcast-Launch

Zum Launch des Podcasts postete Meghan auf Instagram drei besondere Fotos aus ihrer Kindheit. "Man kann schon in jungen Jahren zur Unternehmerin werden", schrieb sie zu einem Foto, das sie als Kind mit einer Packung Kekse in der Hand zeigt. "Übrigens, all die Jahre später und ich verkaufe immer noch Kekse!"

Herzogin Meghans neuer Podcast "Confessions of a Female Founder" umfasst insgesamt acht Episoden und ist ihr zweiter Podcast nach "Archetypes". In den Folgen teilt Meghan nicht nur ihre eigenen Erfahrungen als Gründerin, unter anderem ihrer neuen Lifestyle-Marke "As ever", sondern führt auch "inspirierende" Gespräche mit anderen Gründerinnen, die "kleine Ideen zu erfolgreichen Unternehmen" entwickelt haben. Wer in den weiteren sieben Folgen zu Gast ist, ist noch nicht bekannt.