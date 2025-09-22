Ihre Ehe zerbrach daran: Priscilla Presley spricht offen über Elvis Untreue

Priscilla Presley hat offen wie nie über die Untreue von Ex-Ehemann Elvis Presley gesprochen. Trotz aller Affären sei er aber ein "wunderbarer" Ehemann gewesen, so die 80-Jährige in einem Interview.

Priscilla Presley (80) hat offen wie selten über die Untreue von Elvis Presley (1935-1977) und deren Auswirkungen auf ihre Ehe gesprochen. In einem Interview mit "Today" beschrieb die Ex-Ehefrau des King of Rock'n'Roll, die diese Woche ihre Memoiren "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" veröffentlicht, ihn trotz seiner zahlreichen Affären als "sehr, sehr besonders".

"Unser Leben war sehr anders" "Unser Leben war sehr anders, wissen Sie? Sehr, sehr anders. Und wenn er in Vegas war, fing er gerade wieder an, seine Karriere dort aufzubauen", schilderte Priscilla. Sie erinnerte sich, wie sie das zweite Zuhause des Paares in Palm Springs regelmäßig überprüfte, während Elvis in Las Vegas auftrat: "Ob es sauber ist, ob die Putzkräfte alles erledigt haben, bevor er nach Hause kommt."

Doch bei einem dieser Besuche stieß sie auf Post von "allen möglichen Mädchen". "Ich habe die Post gelesen, und die Dinge, die ich da gelesen habe, missfielen mir wirklich und ich mochte sie nicht", sagte sie. Priscilla schildert, dass andere Frauen Elvis an den Wochenenden im Haus besuchten, während er in Vegas war: "Es war ein anderes Leben. Dennoch kam er nach Hause und war großartig und wunderbar. Er war immer noch ein guter Ehemann, aber es waren einfach zu viele von uns."

Priscilla lernte Elvis 1959 kennen, als sie erst 14 Jahre alt war und er während seines Armeeeinsatzes in Deutschland stationiert war. 1967 heirateten die beiden in Las Vegas. Ihre Ehe war geprägt von intensiven Höhen und Tiefen: Wiederholte Affären auf Elvis' Seite, aber auch eine eigene Beziehung Priscillas mit einem Karatelehrer belasteten die Verbindung. In einem Interview im Jahr 1978 sagte Priscilla: "Mein Leben war sein Leben. Er musste glücklich sein. Meine Probleme waren zweitrangig. Ich wollte wachsen. Ich wollte Dinge tun."

1972 trennten sich Priscilla und Elvis Presley, ein Jahr später wurde die Scheidung offiziell. Aus der Ehe ging die 1968 geborene Tochter Lisa Marie Presley hervor, die 2023 im Alter von 54 Jahren an einem Darmverschluss starb. Außerdem hat Priscilla einen Sohn, Navarone Garibaldi (38), mit Marco Garibaldi Garcia.

Neues Buch bietet tiefere Einblicke

Ihre neuen Memoiren "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" bieten nun einen noch tieferen Einblick in ihr Leben nach der Trennung und zeigen, wie sie mit dem Einfluss von Elvis' Untreue und der intensiven Aufmerksamkeit, die mit dem Leben an der Seite des King of Rock 'n' Roll einherging, umgegangen ist. Zudem geht es im Buch um den Tod ihrer Tochter Lisa Marie im Jahr 2023.