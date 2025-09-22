Ihre Ehe zerbrach daran: Priscilla Presley spricht offen über Elvis Untreue

Priscilla Presley hat offen wie nie über die Untreue von Ex-Ehemann Elvis Presley gesprochen. Trotz aller Affären sei er aber ein "wunderbarer" Ehemann gewesen, so die 80-Jährige in einem Interview.
Priscilla Presley (80) hat offen wie selten über die Untreue von Elvis Presley (1935-1977) und deren Auswirkungen auf ihre Ehe gesprochen. In einem Interview mit "Today" beschrieb die Ex-Ehefrau des King of Rock'n'Roll, die diese Woche ihre Memoiren "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" veröffentlicht, ihn trotz seiner zahlreichen Affären als "sehr, sehr besonders".