Sie ist wohl das berühmteste Supermodel der Welt: Am Freitag feiert Cindy Crawford ihren 60. Geburtstag. Ein Rückblick auf eine beeindruckende Karriere.

Einmal Model, immer Model? Leider unterliegt körperliche Schönheit ziemlich strengen Gesetzen, Mutter Natur hat dem Model-Dasein mehr oder weniger zeitlich enge Grenzen gesetzt. So ist das nun mal. Cindy Crawford (60) ist seit Mitte der 80er-Jahre Model: sogar Supermodel. Das ist die allerhöchste Kategorie: Sie sind seit Jahrzehnten im Geschäft, offenbar völlig unbehelligt vom Zahn der Zeit.

Naomi Campbell ist 55, Claudia Schiffer ebenfalls, Nadja Auermann 54, Eva Herzigová ist 52, Stephanie Seymour 57, Helena Christensen auch 57. Die berühmteste von allen ist auch die älteste: Cindy Crawford. Sie wird am 20. Februar 60 Jahre alt.

Unablässig in Sachen Schönheit unterwegs

Bei ihr hat Mutter Natur offenbar beide Augen zugedrückt: Die aktuelle Webseite der Amerikanerin zeigt eine makellos schöne Frau im Badeanzug, die dunklen Haare streng nach hinten gekämmt, der typische kleine Leberfleck neben der Oberlippe wirkt wie ein Ausrufezeichen unvergänglicher Schönheit.

Obwohl sie bereits 2000 offiziell das Ende ihrer beruflichen Laufbahn als Vollzeitmodel verkündet hat, ist sie unablässig in Sachen Schönheit unterwegs. Sie warb für Mode und Kosmetik. 2006 unterschrieb sie sogar noch mal einen Vertrag bei der New Yorker Agentur IMG Models, 2017 lief sie bei einer Versace-Show anlässlich des 20. Todestages des Designers Gianni Versace über den Runway.

"Sogar ich wache nicht auf und sehe wie Cindy Crawford aus"

Sie kommt einfach frisch und zeitlos rüber. Ist der natürliche Alterungsprozess vollkommen spurlos an ihr vorbei gegangen? Diesen Gerüchten ist sie bereits vor Jahren entgegengetreten. Auch sie fühle sich nicht immer schön: "Sogar ich wache nicht auf und sehe wie Cindy Crawford aus. Ich habe Tage, an denen ich mich einfach schrecklich fühle. Ich will nicht immer schön sein müssen. Ich will auch mal in meiner Jogginghose mit einem Pickel samt Pickelcreme auf der Nase gammelig aussehen. Die Erwartung, dass ich immer schön sein muss, ärgert mich!"

Sie hatte zudem freimütig zugegeben, dass sie sich regelmäßig kosmetischen Eingriffen wie Botox- und Vitamin-Injektionen unterzogen hat und mit 29 bei einem plastischen Chirurgen war.

Dann veröffentlichte 2015 die mexikanische "Marie Claire" ein Shooting mit einer halbnackten Cindy Crawford, die Dessous zeigte. Ein Foto war vermeintlich unretuschiert und zeigte das kleine Bäuchlein der Schönen sowie einige kleine ungestraffte Dellen am Oberschenkel. Das Bild rief weltweit heftige, unterschiedliche Reaktionen hervor.

Cindy Crawford wurde dafür gefeiert, dass sie von sich ein echtes, ungeschöntes Bild, das eine 48-jährige Frau zeigt, veröffentlicht habe. Die Redaktion entschuldigte sich für die Veröffentlichung eines unbearbeiteten Bildes, der Fotograf John Russo erklärte, dass jemand das Originalfoto manipuliert und veröffentlicht habe.

Cindy Crawford hat vorgesorgt

Seither lässt sie es langsamer angehen, bewirbt ihre eigene Kosmetikserie "Meaningful Beauty" sowie die Möbel-Kollektion "Cindy Crawford Home". Geld dürfte in ihrem Leben keine Rolle mehr spielen, ihr Vermögen wird mittlerweile auf bis zu 400 Millionen Dollar geschätzt. Ein Reichtum, den sie sich selbst verdient hat. Zeitweise war sie das bestbezahlte Model der Welt, mit einem Jahreseinkommen von über sieben Millionen Dollar.

Sie hat das Geld gut angelegt, in Start-ups, eigene Unternehmen, Immobilien. Allein ihre Firma "Meaningful Beauty" erzielt einen Jahresumsatz von angeblich über 100 Millionen Dollar.

Tragödie in ihrer Kindheit

Angefangen hat alles ganz klein. Geboren und aufgewachsen ist sie in DeKalb, einer kleineren Stadt im US-Bundesstaat Illinois, etwa 100 Kilometer westlich von Chicago. Vater Elektriker, Mutter Bankangestellte, drei Schwestern, ein Bruder. Die Familie, deren Vorfahren aus Nordirland, Frankreich, Deutschland, Schottland und Dänemark stammen, lebt nach den Regeln des kongregationalistischen Glaubens, einer reformierten Form des Protestantismus. Später ist davon die Rede, dass die Familie Ahnen im europäischen Hochadel habe und eine Verwandtschaft zu Karl dem Großen bestehe.

Es ist ein normales, bescheidenes Familienleben, das allerdings von einer Tragödie belastet wird: Der Bruder Jeffery stirbt mit drei an Leukämie, da ist Cindy zehn Jahre alt. Dieser Tod hat großen Einfluss auf ihr weiteres Leben. Sie engagiert sich im Kampf gegen Leukämie, spendet große Summen an die medizinische Forschung, unterstützt seit vielen Jahren das Onkologieprogramm der Universität von Wisconsin-Madison.

Die kleine Cindy ist eine sehr gute Schülerin, die bereits auf der Highschool kleinere Modeljobs übernimmt und von Elite Model Management unter Vertrag genommen wird. Nach ihrem Abschluss als Jahrgangsbeste bekommt sie ein Stipendium für ein Chemieingenieurstudium, das sie allerdings nach einem Jahr abbricht, um sich ausschließlich auf ihre Modelkarriere zu konzentrieren. Sie zieht nach New York City.

Cindy Crawford hat eine steile Karriere hingelegt

Es geht rasant aufwärts: Cindy läuft für Chanel, Versace, Calvin Klein, Escada, Oscar De La Renta, Balmain, Hermès, Dior, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Ellen Tracy, Valentino, Hervé Léger, Dolce & Gabbana, Halston etc., modelt für Omega, Pepsi, Clairol, Maybelline. 1988 erscheint sie zum ersten Mal im "Playboy", sie wird Stammgast auf den Titeln von "Vogue", "Harper's Bazaar", "Elle", "Cosmopolitan", "Allure" und "People". Cindy Crawford wird zum Supermodel der Supermodels.

1990 ziert sie die britische "Vogue" auf dem Cover, gemeinsam mit den Topmodels Christy Turlington, Linda Evangelista, Tatjana Patitz und Naomi Campbell. Dass sie von 1991 bis 1995 in erster Ehe mit Richard Gere, einem der größten Hollywoodstars seiner Zeit, verheiratet ist, gibt ihrer Popularität einen weiteren Schub. Cindy Crawford belegt in den unterschiedlichsten Beauty-Rankings stets die vorderen Plätze: Sie gilt als eine der schönsten Frauen der Welt. Eine Berühmtheit ohne Skandale.

Zwar wird 1995 ihr Filmdebüt als Hauptdarstellerin in "Fair Game" von der Kritik zerrissen - der Autor Leonard Maltin witzelt: "Supermodel Crawford gibt eine gute Joggerin ab" - doch das schadet ihrem Image nicht. Danach hat sie noch viele kleinere Gastrollen in Film und Fernsehen, wo sie sich meist selbst spielt.

Kinder treten in ihre Fußstapfen

1998 heiratet sie zum zweiten Mal, das männliche Ex-Model Rande Gerber, einen erfolgreichen Unternehmer und Geschäftsfreund von George Clooney, mit dem er die Tequila-Marke Casamigos gegründet hat. Das Paar hat zwei Kinder, Sohn Presley (geb. 1999) und Tochter Kaia Jordan (geb. 2001), beide haben ebenfalls früh mit dem Modeln begonnen.

Mutter und Tochter treten auch gemeinsam auf, im November 2025 zeigte die "Vogue" eine aufwändige Mode-Produktion mit Cindy Crawford und Kaia Gerber. Die Ähnlichkeit der beiden in Aussehen und Körpersprache ist verblüffend - für die "Vogue" nur allzu logisch, denn "der glamouröse Stil für den roten Teppich liegt eindeutig in der Familie".