Sie ist wohl das berühmteste Supermodel der Welt: Am Freitag feiert Cindy Crawford ihren 60. Geburtstag. Ein Rückblick auf eine beeindruckende Karriere.
Einmal Model, immer Model? Leider unterliegt körperliche Schönheit ziemlich strengen Gesetzen, Mutter Natur hat dem Model-Dasein mehr oder weniger zeitlich enge Grenzen gesetzt. So ist das nun mal. Cindy Crawford (60) ist seit Mitte der 80er-Jahre Model: sogar Supermodel. Das ist die allerhöchste Kategorie: Sie sind seit Jahrzehnten im Geschäft, offenbar völlig unbehelligt vom Zahn der Zeit.