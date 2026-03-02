Ihr Stylist hat es verraten: Zendaya und Tom Holland sollen heimlich geheiratet haben

Tom Holland und Zendaya sollen bereits ein Ehepaar sein. Der Stylist der Schauspielerin erklärte zumindest, dass die Hochzeit der beiden schon stattgefunden hat.

Zendaya (29) und Tom Holland (29) haben angeblich heimlich geheiratet. Das erklärte der langjährige Stylist der Schauspielerin, Law Roach (47), auf dem roten Teppich der Actor Awards im Gespräch mit "Access Hollywood". "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden", sagte er bei dem Event in Los Angeles. "Sie haben sie verpasst." Roach fügte lachend hinzu: "Das ist absolut wahr."

Verlobung Ende 2024 Vor wenigen Wochen hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass das Schauspielerpaar heimlich geheiratet haben könnte. Zendaya wurde damals mit einem neuen, verdächtigen Ring gesichtet. Berichte über die Verlobung der beiden tauchten erstmals im Januar 2025 auf, nachdem die 29-Jährige bei den Golden Globes mit einem Diamantring am Finger erschienen war. "TMZ" bestätigte später über Insider, dass sich das Paar verlobt hat. Der Heiratsantrag soll zwischen Weihnachten und Silvester 2024 stattgefunden haben.

Die Liebesgeschichte von Zendaya und Tom Holland begann angeblich mit ihren Rollen in der "Spider-Man"-Reihe, in der er Peter Parker und sie MJ spielt. Gemeinsam standen sie bereits für drei der Streifen vor der Kamera - "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far From Home" (2019) und "Spider-Man: No Way Home" (2021). Auch im kommenden Film "Spider-Man: Brand New Day" werden sie zusammen zu sehen sein. Die beiden Filmstars spielen zudem in Christopher Nolans "Die Odyssee" mit, der im Juli in die Kinos kommt.

Sie schützen ihre Beziehung

Ihre Beziehung halten die beiden Hollywoodstars unterdessen vom Rampenlicht fern. "The Hollywood Reporter" sagte Tom Holland 2023: "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich schützen und so privat wie möglich halten wollen." Er erklärte weiter: "Wir glauben nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind, es ist unsere Sache und hat nichts mit unserer Karriere zu tun."