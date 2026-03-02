Ihr Stylist hat es verraten: Zendaya und Tom Holland sollen heimlich geheiratet haben

Tom Holland und Zendaya sollen bereits ein Ehepaar sein. Der Stylist der Schauspielerin erklärte zumindest, dass die Hochzeit der beiden schon stattgefunden hat.
Zendaya (29) und Tom Holland (29) haben angeblich heimlich geheiratet. Das erklärte der langjährige Stylist der Schauspielerin, Law Roach (47), auf dem roten Teppich der Actor Awards im Gespräch mit "Access Hollywood". "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden", sagte er bei dem Event in Los Angeles. "Sie haben sie verpasst." Roach fügte lachend hinzu: "Das ist absolut wahr."