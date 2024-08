Ihr Sohn ist auf der Welt: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind wieder Eltern geworden

1 Pietro und Laura Maria im Babyglück: Ihr zweites gemeinsames Kind ist auf der Welt. Foto: IMAGO/Horst Galuschka

Das Warten hat ein Ende: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind wieder Eltern geworden. Ein erstes Foto und auch den Namen ihres zweiten gemeinsamen Sohnes teilte das Paar auf Instagram.











"Wann kommt mein Sohn denn endlich?", fragte sich Pietro Lombardi (32) noch am Dienstag in einer Instagram-Story. Drei Tage später ist es nun so weit: Der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sind wieder Eltern geworden. Die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes teilte das Paar am Freitag auf Instagram mit.