Nach Jahren des Kampfes gegen Multiple Sklerose geht es Selma Blair so gut wie lange nicht mehr. Bei einem Event sprach die Schauspielerin über ihre wiedergewonnene Kraft - und verriet, woher sie ihre Lebensfreude zieht.

Gute Nachrichten von Selma Blair (53): Die Schauspielerin, die 2018 ihre Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich machte, hat ihre Krankheit derzeit ganz gut im Griff. Bei dem Elle-Women-Event in Los Angeles sprach sie mit dem US-Magazin "People" über ihren aktuellen Gesundheitszustand.

"Ich bin jetzt seit ein paar Jahren schubfrei und bekomme die ganze Zeit meine Ausdauer zurück", erzählte Blair den Reportern. Sie könne wieder reisen und an Kooperationen arbeiten. Besonders hält sie aber ihr 14-jähriger Sohn Arthur auf Trab. "Meine Freude wird immer von meinem Sohn kommen", betonte Blair und fügte scherzhaft hinzu: "Ich wünschte, er würde das genauso sehen."

Ihr Sohn ist ihre Sütze

Der Junge stammt aus der Beziehung mit ihrem Ex-Mann Jason Bleick. Bereits im September hatte die 53-Jährige gegenüber "People" erklärt, wie beeindruckt sie von ihrem Sohn ist: "Ich habe wirklich Ehrfurcht vor seiner Tapferkeit und wie wundervoll er ist. Er kümmert sich auch großartig um mich, wenn ich es manchmal brauche."

Die Diagnose Multiple Sklerose erhielt Blair im August 2018 und machte sie zwei Monate später auf Instagram öffentlich. Jahrzehntelang sei die Erkrankung ihres Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Hirn auftreten, trotz Kontrollverlusts über den eigenen Körper von Ärzten unerkannt geblieben. Zwischenzeitlich zeigt sich die "Eiskalte Engel"-Darstellerin hin und wieder mit Gehstock oder Assistenzhund bei Events. Im April beschrieb sie ihren Zustand aber als "erstaunlich gut". Sie fühle sich seit etwa einem Jahr wieder großartig.

Fleißig vor der Kamera

Inzwischen kann sie auch ihrem Beruf wieder richtig nachgehen. Der Hollywoodstar arbeitete in diesem Jahr an gleich drei neuen Filmen, wie "Variety" im Januar berichtete: Blair wirkt in dem Drama "Stay Forte" über den Israel-Hamas-Konflikt, in dem Supernatural-Thriller "Silent" und im Film "There There" über die Geschichte von Zwillingsbrüdern.