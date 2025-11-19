Nach Jahren des Kampfes gegen Multiple Sklerose geht es Selma Blair so gut wie lange nicht mehr. Bei einem Event sprach die Schauspielerin über ihre wiedergewonnene Kraft - und verriet, woher sie ihre Lebensfreude zieht.
Gute Nachrichten von Selma Blair (53): Die Schauspielerin, die 2018 ihre Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich machte, hat ihre Krankheit derzeit ganz gut im Griff. Bei dem Elle-Women-Event in Los Angeles sprach sie mit dem US-Magazin "People" über ihren aktuellen Gesundheitszustand.