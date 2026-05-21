Ihr Sohn hat den Preis bezahlt: Matthew Perrys Mutter kritisiert seinen Ex-Assistenten

Beim Gerichtstermin für Kenneth Iwamasa, dem langjährigen Assistenten von Matthew Perry, hat dessen Mutter Suzanne mit einem erschütternden Statement abgerechnet. Der "Friends"-Star war im Oktober 2023 an den Folgen einer Ketamin-Überdosis gestorben.
Suzanne Morrison hat beim Gerichtstermin zum Strafmaß von Kenneth Iwamasa, dem früheren Assistenten ihres Sohnes Matthew Perry (1969-2023), mit einem vorab verfassten Brief ein emotionales Statement abgegeben. Die 82-Jährige trat damit in einem öffentlichen Rahmen mit direkten Vorwürfen gegen den Mann auf, der maßgeblich an der Beschaffung jenes Ketamins beteiligt war, das den "Friends"-Star im Oktober 2023 das Leben kostete. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, über die das US-Promiportal "Page Six" berichtet, warf sie Iwamasa vor, beim Begräbnis ihres Sohnes eine Rolle gespielt zu haben, die sie als schamlos empfindet.