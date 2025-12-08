Ihr seid schon crazy: Jan Josef Liefers dankt Fans für historischen Tatort-Erfolg

Auf die sensationelle Quote der jüngsten Münsteraner "Tatort"-Episode hat Hauptdarsteller Jan Josef Liefers mit einem Posting im Comic-Stil reagiert. Dazu sprach er dem Publikum des Sonntagkrimis ein großes Dankeschön aus.

Der "Tatort" aus Münster hat sich am Sonntag mal wieder selbst übertroffen und einen historischen Marktanteil von 42,6 Prozent erreicht. Jan Josef Liefers (61), der den Rechtsmediziner Prof. Boerne verkörpert, reagierte mit einem humorvollen Instagram-Posting und bedankte sich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.

Ein "Woah" und "Yo" für den Marktanteil Der Schauspieler postete am Montagvormittag eine Szene aus dem "Tatort", die ihn zusammen mit Kollegin Mechthild Großmann (76) zeigt. Die Darstellerin der Staatsanwältin Wilhelmine Klemm verabschiedete sich mit der am 7. Dezember ausgestrahlten Folge "Die Erfindung des Rades" in den TV-Ruhestand. Das Bild hatte er in Comic-Manier mit Sprechblasen versehen. Liefers alias Boerne reagiert auf den Marktanteil mit einem "Woah!", sie mit einem "Yo!".

"So gut, dass wir Euch haben"

Dazu schrieb der 61-Jährige: "Sach ma, ihr könnt mir doch morgens nich so einen Schreck einjagen" und fügte ein Emoji mit Herzchenaugen hinzu. Dann hielt er noch, versehen mit einem roten Herzen, und unter Verweis auf den Episodentitel fest: "Fast jede und jeder Zweite von Euch wollte gestern mit uns das Rad neu erfinden und unsere herrliche Mechthild verabschieden? Ihr seid schon crazy!" Liefers drückte zum Abschluss noch seine Dankbarkeit an das TV-Publikum aus: "Großes Dankeschön, so gut, dass wir Euch haben!"

Mit dem Marktanteil von 42,6 Prozent hat das Münsteraner Team sich selbst übertrumpft. Die Folge "Fiderallala" am 6. April brachte es auf "nur" 42 Prozent. Wie der Branchendienst "DWDL" bilanzierte, wurde am Sonntag der beste Marktanteil in der Geschichte des "Tatort" aus Münster erzielt. Seit 23 Jahren ermitteln dort Liefers als Rechtsmediziner Prof. Boerne und Axel Prahl (65) als Hauptkommissar Thiel. Auch Mechthild Großmann war seit der ersten Folge im Jahr 2002 dabei. Sie wird im nächsten Münster-"Tatort: Maskerade" durch Schauspielerin Lou Strenger (geb.1992) als Interims-Staatsanwältin Nikola König ersetzt.