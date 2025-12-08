Ihr seid schon crazy: Jan Josef Liefers dankt Fans für historischen Tatort-Erfolg

Auf die sensationelle Quote der jüngsten Münsteraner "Tatort"-Episode hat Hauptdarsteller Jan Josef Liefers mit einem Posting im Comic-Stil reagiert. Dazu sprach er dem Publikum des Sonntagkrimis ein großes Dankeschön aus.
Der "Tatort" aus Münster hat sich am Sonntag mal wieder selbst übertroffen und einen historischen Marktanteil von 42,6 Prozent erreicht. Jan Josef Liefers (61), der den Rechtsmediziner Prof. Boerne verkörpert, reagierte mit einem humorvollen Instagram-Posting und bedankte sich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern.