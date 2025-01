Ihr seid mein Ein und Alles: Kurz vor dem Dschungelcamp: Maurice Dziwak ist Vater geworden

1 Maurice Dziwak und Partnerin Leandra sind Eltern geworden. Foto: Tristar Media/Getty Images

Dschungelcamp-Teilnehmer Maurice Dziwak (26) kann sich über Nachwuchs freuen. Zunächst berichtete RTL am 11. Januar über die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit Partnerin Leandra. Mittlerweile hat der Reality-Star die Geburt seines Sohnes auch selbst auf Instagram bestätigt. Dort schreibt er in einer Story an seine Kindsmutter gerichtet: "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast."