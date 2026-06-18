Ihr Pferd Carlson ist tot: Große Trauer bei Judith Rakers

Judith Rakers sagt ihrem Pferd Carlson Lebewohl. Nach 19 Jahren und mehreren Operationen habe sie ihn "gehen lassen" müssen, teilte die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin auf Instagram mit.
Judith Rakers (50) hat sich von ihrem Pferd Carlson verabschiedet. In letzter Zeit habe sie sich seltener bei ihren Instagram-Followern gemeldet, schrieb die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin in einem Beitrag. Das habe einen traurigen Grund: "Weil ich meinen kleinen Carlson gehen lassen musste. Er ist 19 Jahre alt geworden."