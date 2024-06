Spam-SMS und -E-Mails sind teilweise so gut gemacht, dass man sie kaum von echtem Schriftverkehr unterscheiden kann. Im Moment lässt eine SMS mit dem Inhalt „ihr paket wurde zurückgestellt da eine hausnummer im paket fehlt. bitte aktualisieren“ viele Verbraucher stutzig werden. Der Absender sei angeblich DHL und man solle durch das Klicken auf einen Link einige Informationen aktualisieren.

Achtung: Nicht klicken!

Sollten Sie eine solche SMS erhalten, klicken Sie auf gar keinen Fall auf den Link. Dahinter könnte sich im schlimmsten Fall ein Download-Link für eine Schadsoftware verbergen. Oder aber ein gefälschtes Formular, mit dem persönliche Daten abgegriffen werden sollen, teilt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit. Falls Sie wirklich ein Paket erwarten, gehen Sie auf die offizielle Webseite von DHL und geben Sie dort die Sendungsnummer ein. So lässt sich nachvollziehen, ob es mit dem Paket tatsächlich Probleme gibt.

Und was ist mit der SMS?

Das BSI empfiehlt, unbekannte Absender zu blockieren. Auf keinen Fall sollten Sie antworten, denn so wissen die Betrüger, dass die Nummer aktiv ist und probieren es womöglich erneut. Zusätzlich können Sie die Nummer des Absenders an die Bundesnetzagentur melden. Das entsprechende Formular finden Sie unter diesem Link. Sollten Sie bereits auf den Link in der SMS geklickt haben, finden Sie auf der Webseite der Bundespolizei Tipps, was jetzt zu tun ist.