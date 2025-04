1 Priscilla Presley besuchte im März die Bronze-Statue von Elvis in Bad Nauheim, wo er als Soldat stationiert war und seine spätere Ehefrau kennenlernte. Foto: ddp/scoolz-pixx

Nach Elvis' Tod musste sich seine Ehefrau Priscilla Presley neu erfinden. Das und ihr Leben als Single-Mom und wie sie mit dem Tod ihrer gemeinsamen Tochter umging, beschreibt sie in ihrem neuen Buch.











Von 1967 bis 1973 war sie mit der Musikikone Elvis Presley (1935-1977) verheiratet. Nun kündigt Priscilla Presley (79) neue Memoiren an über ihr Leben nach Elvis. Der bei der Hachette Book Group angekündigte Titel lautet: "Softly, As I Leave You: Life after Elvis".