Ihr Lachen erhellte jeden Raum: Woody Allen über Diane Keaton

Auch Regisseur Woody Allen hat öffentlich Abschied von der verstorbenen Leinwand-Ikone Diane Keaton genommen. In einem Essay findet er bewegende Worte. Keaton hatte Zeit ihres Lebens zu dem umstrittenen Filmemacher gehalten.
Im Schaffen des kontroversen Hollywood-Regisseurs Woody Allen (89) nimmt die am 11. Oktober verstorbene Diane Keaton (1946-2025) einen zentralen Platz ein. Spielte sie doch in Allens gefeierten Werken "Manhattan" und "Der Stadtneurotiker" Ende der 1970er Jahre die weibliche Hauptrolle und gewann für letzteren Auftritt 1978 den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Jetzt hat sich Allen zwei Tage nach Keatons Tod mit einem bewegenden Essay zu Wort gemeldet.