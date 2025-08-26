Ihr kleines Geheimnis: Make Love, Fake Love-Star Karina Wagner ist schwanger

In der dritten "Make Love, Fake Love"-Staffel konnte Karina Wagner nicht die große Liebe finden, anderweitig hat es aber geklappt. Der Reality-TV-Star ist jetzt sogar schwanger!
Karina Wagner (29) war die Protagonistin der dritten "Make Love, Fake Love"-Staffel und suchte dort - sowie in anderen Datingformaten - nach der großen Liebe. Leider sollte es im TV und Stream nicht klappen, schließlich konnte sie aber mit Steffen Vogeno (30) doch noch einen Liebsten finden. Die beiden Reality-Stars erwarten jetzt sogar zusammen ein Kind, wie sie mitteilen.