Ihr geht es gut: Ed Sheeran spricht über die Krebserkrankung seiner Frau

Ed Sheeran hat ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau Cherry Seaborn gegeben. Bei ihr wurde 2022 während der Schwangerschaft Krebs festgestellt. Der Tumor konnte inzwischen entfernt werden, wie Sheeran in einem Podcast sagte. Seiner Frau gehe es gut.
Ed Sheerans (35) Ehefrau Cherry Seaborn (33) hat ihre Krebserkrankung offenbar überstanden. 2022 war bei ihr während der Schwangerschaft mit der zweiten Tochter Jupiter (3) Krebs diagnostiziert worden. Im Podcast "Friends Keep Secrets" sagte der Sänger nun: "Es geht ihr gut." Zudem erklärte er, sie habe die Operation hinter sich.