Ihr geht es gut: Ed Sheeran spricht über die Krebserkrankung seiner Frau

Ed Sheeran hat ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau Cherry Seaborn gegeben. Bei ihr wurde 2022 während der Schwangerschaft Krebs festgestellt. Der Tumor konnte inzwischen entfernt werden, wie Sheeran in einem Podcast sagte. Seiner Frau gehe es gut.

Ed Sheerans (35) Ehefrau Cherry Seaborn (33) hat ihre Krebserkrankung offenbar überstanden. 2022 war bei ihr während der Schwangerschaft mit der zweiten Tochter Jupiter (3) Krebs diagnostiziert worden. Im Podcast "Friends Keep Secrets" sagte der Sänger nun: "Es geht ihr gut." Zudem erklärte er, sie habe die Operation hinter sich.

Die Situation sei damals besonders schwierig gewesen, erklärte der Sänger, der mit Cherry Seaborn auch die fünfjährige Tochter Lyra hat. "Sie war ja schwanger." Nach der Geburt ihres zweiten Kindes sei sie operiert worden, um den Tumor entfernen zu lassen. "Zum Glück ist alles gut gegangen", sagte Sheeran.

"Wahrscheinlich der schlimmste Tag"

Die Krebsdiagnose seiner Frau machte der Grammy-Gewinner, der sein Privatleben sonst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, 2023 in seiner Dokumentation "Ed Sheeran: The Sum of It All" öffentlich. Nun erinnerte sich der Sänger auch an den Moment, in dem er von der Erkrankung erfuhr. "Der Tag, an dem Cherry mich anrief und mir sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens."

"Es war wohl die schlimmste Woche", erinnerte sich Sheeran. "Jamal starb in derselben Woche, dann ging es direkt vor Gericht. Und dann starb auch noch Shane." Sowohl Musikunternehmer Jamal Edwards (1990-2022) als auch Cricket-Star Shane Warne (1969-2022) zählten zu seinen engen Freunden. Gleichzeitig lief der Rechtsstreit um die Urheberrechte an Sheerans Hit "Shape of You", den der Sänger schließlich für sich entschied.

"Es war verdammt beängstigend", erinnerte sich Sheeran. Acht Jahre lang habe alles auf diesen Prozess hingeführt. Doch als er schließlich im Gerichtssaal saß, sei das Verfahren für ihn plötzlich nebensächlich geworden. Zu viel anderes habe ihn in dieser Zeit belastet. "Ich dachte nur: Es ist mir eigentlich völlig egal, wie das hier ausgeht, weil es so unbedeutend ist."