Sandy Mölling geht es nicht gut: Auf ärztliche Anweisung muss die No-Angels-Sängerin eine Auszeit nehmen. Drei Konzerte der Band im Mai wurden deshalb gestrichen. Ihre Kolleginnen stehen hinter ihrer Entscheidung, eine Pause einzulegen.
Drei Konzertabsagen auf einmal - das ist eine Nachricht, die No Angels-Fans schmerzt. Der Grund liegt am Gesundheitszustand von Bandmitglied Sandy Mölling (45). Wie Kollegin Jessica Wahls (49) in einem Videostatement auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Gruppe bekanntgab, hat ein Arzt der Sängerin eine Ruhepause verordnet. Der Gruppe bleibe daher keine andere Wahl, als einige geplante Auftritte im Mai zu streichen. Weitere Details zu Möllings Erkrankung wurden nicht mitgeteilt.