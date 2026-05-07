Sandy Mölling geht es nicht gut: Auf ärztliche Anweisung muss die No-Angels-Sängerin eine Auszeit nehmen. Drei Konzerte der Band im Mai wurden deshalb gestrichen. Ihre Kolleginnen stehen hinter ihrer Entscheidung, eine Pause einzulegen.

Drei Konzertabsagen auf einmal - das ist eine Nachricht, die No Angels-Fans schmerzt. Der Grund liegt am Gesundheitszustand von Bandmitglied Sandy Mölling (45). Wie Kollegin Jessica Wahls (49) in einem Videostatement auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Gruppe bekanntgab, hat ein Arzt der Sängerin eine Ruhepause verordnet. Der Gruppe bleibe daher keine andere Wahl, als einige geplante Auftritte im Mai zu streichen. Weitere Details zu Möllings Erkrankung wurden nicht mitgeteilt.

Wahls wählte in dem Video emotionale Worte: "Leider passieren im Leben oft Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Da muss man innehalten und sich auf Augenhöhe begegnen und schwere Entscheidungen treffen. Genau an diesem Punkt steht unsere Band gerade." Die Girlgroup folge dabei vollständig der ärztlichen Empfehlung. "Wir unterstützen das natürlich zu 100 Prozent und hoffen, dass es unserer Maus schnell besser geht", so Wahls weiter.

Drei Termine gestrichen

Konkret fallen drei Auftritte aus: das Konzert am 9. Mai im Erlebnisbergwerk Merkers, der Auftritt beim Back For Good Festival am 22. Mai in Landsweiler sowie die Teilnahme am KulturPur Festival am 24. Mai in Hilchenbach. In der Beschreibung unter dem Instagram-Video hieß es von der Band außerdem: "So eine Absage fällt uns alles andere als leicht - vor allem, weil wir uns so sehr auf euch und die Konzerte gefreut haben. Aber Gesundheit geht vor."

Sandy Mölling selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu ihrem Gesundheitszustand geäußert. Sie teilte lediglich den Post ihrer Bandkollegin mit dem Zusatz "Dankeschön" und einem Herz-Emoji. Auch Lucy Diakovska (50) und Nadja Benaissa (44) verbreiteten die Mitteilung in den sozialen Netzwerken.

Von "Popstars" zur erfolgreichen deutschen Girlgroup

Die No Angels wurden im Jahr 2000 durch die Castingshow "Popstars" gegründet - damals noch mit fünf Mitgliedern: Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Jessica Wahls und Vanessa Petruo. Mit ihrer Debütsingle "Daylight in Your Eyes" stürmten sie die Charts.

Nach der ersten Trennung 2003 und einem Comeback 2007 - ohne Petruo - vertraten die No Angels 2008 Deutschland beim Eurovision Song Contest, bevor sie 2010 erneut auseinandergingen. Zum 20. Bandjubiläum kehrten sie 2021 zu viert zurück, veröffentlichten das Album "20" und stehen seitdem wieder regelmäßig gemeinsam auf der Bühne.