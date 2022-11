1 Sängerin Cher weiß mit Kritik umzugehen. Foto: Cubankite / shutterstock.com

Cher wurde vor Kurzem händchenhaltend mit dem 40 Jahre jüngeren Alexander Edwards gesichtet. Der Altersunterschied sorgte für Diskussionen. Die Sängerin wendet sich via Twitter an die Kritiker - mit deutlichen Worten.















Link kopiert

Sängerin Cher (76) wurde vor Kurzem händchenhaltend mit dem jüngeren Musikmanager Alexander Edwards (36) gesichtet. Der Altersunterschied von 40 Jahren sorgte daraufhin für Gesprächsstoff. Doch die Musik-Ikone weiß, wie man sich zur Wehr setzt und Kritikern eine klare Ansage macht.

So veröffentlichte Cher via Twitter ein Foto von Edwards und schrieb "Alexander" samt Herz-Emoji dazu. Einige Follower äußerten daraufhin ihre Zweifel bezüglich der Beziehung und zeigten sich misstrauisch, welche Absichten der 36-Jährige verfolgen könnte. "Wie wir alle wissen, bin ich nicht von gestern und was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass es keine Garantien gibt", antwortete daraufhin die Sängerin. "Jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, geht man ein Risiko ein", fuhr sie fort. "Ich habe immer etwas riskiert... so bin ich nun mal."

"Ich verteidige uns nicht"

Doch andere zeigten sich auch besorgt, was den Altersunterschied anbelangt. Für diese Follower hat der Superstar deutlichere Worte: "Hast du nichts anderes zu tun?! Lass es mich erklären: Es ist mir völlig egal, was andere denken." In einem weiteren Tweet stellt Cher klar: "Ich verteidige uns nicht. Hater werden hassen... Es spielt keine Rolle, dass wir glücklich sind und niemanden belästigen."

Es tauchten vor wenigen Tagen Bilder von Cher und Alexander Edwards auf, auf denen sie händchenhaltend zu sehen sind. Die zwei trafen sich demnach in einem Restaurant in West Hollywood, um zusammen mit Rapper Tyga (32) zu essen. Auf einem Foto küsst Edwards Chers Hand liebevoll, während sie im Auto sitzen.

Die Sängerin verriet via Twitter, dass jeder in ihrer Familie Edwards bereits kennengelernt hat und sie sich auf der Pariser Modewoche trafen. Dort lief der US-Star Ende September in einem Latex-Einteiler über den Laufsteg bei der Balmain-Show.

Keine unbeschriebenen Blätter

Edwards ist kein Unbekannter für die Klatschpresse, 2018 war er mit Model Amber Rose (39) zusammen. Die zwei haben einen dreijährigen Sohn namens Slash. Die Beziehung endete 2021, nachdem AE, wie Edwards auch genannt wird, Rose mit mindestens zwölf Frauen betrogen haben soll.

Cher war von 1964 bis 1975 mit Sonny Bono (1935-1998) verheiratet, mit dem sie den heute 53-jährigen Sohn Chaz bekam. Von 1975 bis 1979 war sie mit Gregg Allman (1947-2017) verheiratet. Auch diese Ehe brachte einen Sohn hervor, den heute 46-jährigen Elijah.