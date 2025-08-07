Ihr Ex-Mann ist erkrankt: Kelly Clarkson sagt Vegas-Shows ab

Kelly Clarkson unterbricht ihre Las-Vegas-Residency. Der Grund: Ihr Ex-Mann Brandon Blackstock ist erkrankt, und die Sängerin möchte für ihre gemeinsamen Kinder da sein.
US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat eine schwere Entscheidung getroffen: Sie pausiert ihre erfolgreiche Las-Vegas-Residency "Studio Sessions", um in einem Familiennotfall präsent zu sein. Der Grund für die unerwartete Unterbrechung ist die Erkrankung ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (48), wie sie in einem Statement bei X berichtet.