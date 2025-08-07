Ihr Ex-Mann ist erkrankt: Kelly Clarkson sagt Vegas-Shows ab

Kelly Clarkson unterbricht ihre Las-Vegas-Residency. Der Grund: Ihr Ex-Mann Brandon Blackstock ist erkrankt, und die Sängerin möchte für ihre gemeinsamen Kinder da sein.

US-Sängerin Kelly Clarkson (43) hat eine schwere Entscheidung getroffen: Sie pausiert ihre erfolgreiche Las-Vegas-Residency "Studio Sessions", um in einem Familiennotfall präsent zu sein. Der Grund für die unerwartete Unterbrechung ist die Erkrankung ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (48), wie sie in einem Statement bei X berichtet.

"Leider muss ich die verbleibenden August-Termine meiner 'Studio Sessions' in Las Vegas verschieben", teilte die "Since U Been Gone"-Interpretin über ihre Social-Media-Kanäle mit. Ihre Worte ließen dabei deutlich die emotionale Belastung der Situation erkennen.

Private Angelegenheit wird öffentlich

Für gewöhnlich hält Clarkson ihr Privatleben streng von der Öffentlichkeit fern. Doch diesmal sah sie sich gezwungen, eine Ausnahme zu machen. "Obwohl ich mein Privatleben normalerweise privat halte: Der Vater meiner Kinder ist im vergangenen Jahr erkrankt, und in diesem Moment muss ich vollständig für sie da sein", erklärte die Sängerin ihren Fans. Die Entscheidung für die Absage fiel der TV-Moderatorin sichtlich schwer: "Es tut mir aufrichtig leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben, und ich schätze eure Gnade, Freundlichkeit und euer Verständnis so sehr."

Dies ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Clarkson ihre Vegas-Auftritte verschieben musste. Bereits die Eröffnungstermine am 4. und 5. Juli hatte sie kurzfristig absagen müssen - damals allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Nach zu intensiven Proben drohten ihren Stimmbändern "ernsthafte Schäden", wie sie mitteilte.

Es waren noch vier Auftritte im August angekündigt. Die nächste geplante "Studio Sessions"-Performance soll nun am 7. November stattfinden.

Die in Texas geborene Sängerin und ihr Ex-Mann Blackstock haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre Scheidung wurde 2022 finalisiert, nachdem die beiden 2013 geheiratet hatten.