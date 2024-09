Ihr erstes Interview seit zwei Jahren: Melania Trump spricht über ihre Ehe mit Donald Trump

1 Melania Trump ist seit 2005 mit Donald Trump verheiratet. Foto: Evan El-Amin/Shutterstock.com

Erstmals seit zwei Jahren hat Melania Trump wieder ein Interview gegeben. Darin offenbart die ehemalige First Lady auch private Details über ihre Ehe zu Donald Trump und verrät, was sie von seiner erneuten Kandidatur hält.











Erstmals seit zwei Jahren hat die ehemalige First Lady Melania Trump (54) wieder ein Interview gegeben. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer Memoiren am 8. Oktober hat die Ehefrau Donald Trump (78) bis dato unbekannte Details über ihre Ehe mit dem ehemaligen US-Präsidenten offenbart. "Es ist Zeit, dass ich meine Geschichte erzähle - und die Wahrheit", so Melania in einem am Donnerstag (26. September) veröffentlichten Gespräch mit "Fox News".