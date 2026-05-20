Senta Berger hat ihren Mann Michael Verhoeven und zuletzt mehrere Weggefährten verloren. In einem neuen Interview spricht die Schauspielerin schonungslos über Trauer - und über eine Filmszene, die ihr besonders naheging.
Senta Berger, die vor einer Woche ihren 85. Geburtstag gefeiert hat, zeigt sich in einem neuen Interview mit dem Magazin "stern" gewohnt meinungsstark. Anlass ist der Deutsche Filmpreis: Berger ist für ihre Rolle in "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" nominiert. Regie führte ihr Sohn Simon Verhoeven (53).