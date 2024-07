Ihr Dekolleté wird zum Blickfang: Eva Longoria: Für dieses Cut-Out-Kleid braucht sie einen Waffenschein

1 Eva Longoria ist der Hingucker bei den Elle Awards in Madrid. Foto: imago/WENN

Eva Longoria scheint über zehn Jahre nach dem Aus ihrer Erfolgsserie "Desperate Housewives" um keinen Tag gealtert sein. Damals wie heute setzt die Schauspielerin ihre Kurven gekonnt in Szene. Auch bei den Elle Awards in Madrid sind ihr mit diesem Cut-Out-Kleid die Blicke sicher.











Eva Longoria (49) zeigt, was sie hat. Die US-Schauspielerin begeistert in einem echten Hingucker-Look bei den Elle Awards in Madrid. Der ehemalige "Desperate Housewives"-Star trug ein schwarzes Neckholder-Kleid, das bis zum Boden reichte und das Dekolleté stilvoll in Szene setzte. Ein großer Cut-Out in der Körpermitte ließ viel nackte Haut blitzen - auf einen BH verzichtete die Mutter eines fünfjährigen Sohnes komplett.