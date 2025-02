Ihr Anteil muss gefeiert werden: Kristin Davis: Das sagt sie über ihre Beziehung zu Kim Cattrall

1 Kristin Davis möchte in ihrem SATC-Podcast ihre Seite der Geschichte erzählen. Foto: imago/WENN / PS3

Jetzt übernimmt sie den Job von Carrie Bradshaw als Kolumnistin und wird selbst zur Erzählerin: Kristin Davis (59) lässt im iHeartRadio-Podcast "Are You a Charlotte?" ihre Kultserie "Sex and the City" Folge für Folge Revue passieren. Im aktuellen "People"-Magazin hat sie über den Podcast und das Verhältnis zu Kim Cattrall (68) gesprochen, die den Cast verlassen hat.