Ihr Abtauchen tut ihr leid: Bella Hadid: Lyme-Kriegerin offenbar im Krankenhaus

Bella Hadid hat sich mit besorgniserregenden Fotos bei ihren rund 61 Millionen Instagram-Followern gemeldet. Die privaten Bilder zeigen das 28-jährige Model offenbar im Krankenhaus.
Bella Hadid (28) scheint sich derzeit im Krankenhaus zu befinden. Das Model hat auf Instagram mit seinen Fans mehrere Bilder geteilt, die offenbar in einer Klinik aufgenommen wurden. Auf mehreren der Aufnahmen liegt Hadid im Bett, sie ist an Schläuche angeschlossen. Auf einem der Fotos trägt sie sogar eine Sauerstoffmaske. Andere Bilder zeigen unter anderem die Umgebung.