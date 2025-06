Ihm drohen 40 Jahre Gefängnis: Tod von Matthew Perry: Arzt bekennt sich schuldig

1 Matthew Perry wurde nur 56 Jahre alt. Foto: imago/ZUMA Press Wire

Ihm droht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis: Ein Arzt, der Matthew Perry mit Ketamin versorgt haben soll, bekennt sich offenbar schuldig.











Ein Arzt, dem vorgeworfen wird, Matthew Perry (1969-2023) kurz vor dessen Tod das Schmerz- und Narkosemittel Ketamin besorgt zu haben, will sich offenbar schuldig bekennen. Dr. Salvador Plasencia hat US-Medienberichten zufolge zugestimmt, sich in vier Fällen des Vertriebs von Ketamin schuldig zu bekennen, heißt es demnach in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft. Ihm droht eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis.