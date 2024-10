IHK Stuttgart: Präsident Claus Paal bleibt in der Vollversammlung

1 Claus Paal kann sich Hoffnungen machen, weiter Präsident der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart zu bleiben. Foto: IHK/cf/IHK

Der Präsident der IHK Region Stuttgart behält seinen Sitz. Auch sein Stellvertreter Torsten Pilgrim und seine Stellvertreterin Edith Strassacker haben es wieder geschafft. Die IHK-kritische Kakteen-Gruppe schrumpft deutlich.











Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart, Claus Paal, wurde wieder in die Vollversammlung der Kammer gewählt. Auch sein Stellvertreter Thorsten Pilgrim und seine Stellvertreterin Edith Strassacker sind wieder mit von der Partie. Paal ist Chef von A+V Automation und Verpackungstechnik in Schorndorf, Pilgrim ist Geschäftsführer des Medizintechnikunternehmens Viamed in Stuttgart, Strassacker sitzt für die Kunstgießerei Ernst Strassacker aus Süßen wieder in der Vollversammlung.