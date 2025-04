IHK Region Stuttgart: Was die Betriebe in der Region besonders aufregt

Was die Betriebe in der Region besonders aufregt

Die IHK Region Stuttgart hat erkundet, welche Standortfaktoren den Betrieben besonders wichtig sind. Die Umfrage zeigt: die Erwartungen an die Politik sind enorm.











Was für die Firmen wirklich zählt, hat die IHK Region Stuttgart in einer Standortumfrage abgefragt. Demnach gehört eine funktionierende Infrastruktur zu den wichtigsten Standortfaktoren. 92 Prozent der Unternehmen stufen die Verfügbarkeit und Qualität des Mobilfunknetzes als „(eher) wichtig“ ein, gefolgt vom Glasfaser- und Breitband-Internet (90 Prozent). Genau an diesen Stellen will die neue Bundesregierung vieles in Bewegung bringen.