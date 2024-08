IHK Region Stuttgart: Etliche Kommunen in der Region heben Gewerbesteuer an

Etliche Kommunen in der Region heben Gewerbesteuer an

1 Die Ansiedlung neuer Unternehmen lässt die Kassen der Kommunen klingeln – ebenso die Anhebung der Gewerbesteuer. Foto: dpa/Jens Wolf

Ein Gutteil der Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart zieht die Steuerschraube fester an, stellt die IHK Region Stuttgart fest. Lediglich zwei Kommunen fallen aus Sicht der Wirtschaft als vorbildlich auf.











Während die Ampelregierung in Berlin darum ringt, wie Wirtschaft und Bürger entlastet werden können, drehen etliche Kommunen in der Region Stuttgart an der Steuerschraube. Einer Erhebung der IHK zufolge haben 27 der 179 Kommunen für 2024 die Gewerbesteuer angehoben. Lediglich Ludwigsburg und Markgröningen haben den Hebesatz gesenkt und sich wettbewerbsfähiger gemacht.