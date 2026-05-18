IHK-Konjunkturumfrage: Wo die Südwest-Unternehmen die größten Risiken sehen

Die Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg fördert eine weiter zunehmende Skepsis der Betriebe zutage – und zeigt die Hauptprobleme auf.
In der Südwestwirtschaft greift weiter der Pessimismus um sich – obwohl sich die Folgen des Iran-Konflikts noch nicht gänzlich in den Geschäften niederschlagen. Trübe Aussichten überwiegen, wie die neue Konjunkturumfrage der zwölf Industrie- und Handelskammern im Land zeigt. Die IHK’s setzen nun auf die neue Landesregierung, die „Tempo machen“ und bei der Wirtschaftsförderung „Prioritäten setzen“ solle.