IHK-Bericht für Rems-Murr-Kreis: Unternehmen verlieren das Vertrauen – Wirtschaft tritt weiter auf der Stelle

Im Rems-Murr-Kreis fehlen Aufträge und Investitionen. Nun fordert der IHK-Präsident Claus Paal deutlich mehr Tempo von der Politik.
Die Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis kommt auch im Frühsommer 2026 nicht richtig in Bewegung. Zwar zeigen einzelne Branchen erste Zeichen der Stabilisierung, doch die Stimmung bleibt gedrückt. Der aktuelle Konjunkturbericht der IHK Region Stuttgart zeichnet das Bild einer Region, die sich mühsam gegen eine anhaltende Schwäche stemmt. Wie die IHK mitteilt, liegt der Rems-Murr-Kreis bei der gesamtwirtschaftlichen Lage weiterhin unter dem regionalen Durchschnitt. Der Lageindikator rutscht auf minus 4,7 Prozentpunkte ab.