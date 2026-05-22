IHK-Bericht für Rems-Murr-Kreis: Unternehmen verlieren das Vertrauen – Wirtschaft tritt weiter auf der Stelle

Im Rems-Murr-Kreis fehlen Aufträge und Investitionen. Nun fordert der IHK-Präsident Claus Paal deutlich mehr Tempo von der Politik.

Die Wirtschaft im Rems-Murr-Kreis kommt auch im Frühsommer 2026 nicht richtig in Bewegung. Zwar zeigen einzelne Branchen erste Zeichen der Stabilisierung, doch die Stimmung bleibt gedrückt. Der aktuelle Konjunkturbericht der IHK Region Stuttgart zeichnet das Bild einer Region, die sich mühsam gegen eine anhaltende Schwäche stemmt. Wie die IHK mitteilt, liegt der Rems-Murr-Kreis bei der gesamtwirtschaftlichen Lage weiterhin unter dem regionalen Durchschnitt. Der Lageindikator rutscht auf minus 4,7 Prozentpunkte ab.

Vor allem die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lasten auf den Unternehmen. Hohe Arbeits- und Energiekosten, eine schwache Inlandsnachfrage und geopolitische Spannungen sorgen für Verunsicherung. Hinzu kommen die Folgen des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten. Viele Betriebe fahren deshalb auf Sicht – Investitionen werden verschoben, Neueinstellungen zurückgestellt.

Schwache Nachfrage bremst Betriebe aus

Besonders angespannt bleibt die Lage in der Industrie. Sie gilt traditionell als Rückgrat der Wirtschaft im Kreis, doch genau dort sitzt der Frust tief. Fehlende Aufträge und zurückhaltende Kunden bremsen die Produktion. Viele Unternehmen berichten laut der IHK von sinkender Auslastung und wachsendem Kostendruck. Hoffnung auf einen schnellen Aufschwung macht sich kaum breit.

„Die Bundesregierung muss ihr Reformtempo nun massiv erhöhen und endlich ins Handeln kommen“, sagt der IHK-Präsident Claus Paal. Foto: LICHTGUT

IHK-Präsident Claus Paal findet dafür deutliche Worte. „Die Bundesregierung muss ihr Reformtempo nun massiv erhöhen und endlich ins Handeln kommen. Unsere Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und ein klares Signal, dass wirtschaftliche Stärke wieder Priorität hat“, erklärt Paal laut einer Mitteilung der IHK Region Stuttgart.

Auch im Handel bleibt die Stimmung frostig. Die Konsumlaune vieler Menschen ist weiterhin gedämpft. Händler spüren, dass Kunden größere Anschaffungen verschieben oder genauer rechnen. Vor allem steigende Lebenshaltungskosten drücken auf die Kaufbereitschaft. Der private Konsum, eigentlich ein möglicher Stabilitätsanker, liefert damit kaum Impulse für die regionale Wirtschaft. Etwas robuster präsentieren sich die Dienstleister. Sie stützen derzeit die Konjunktur im Kreis und verhindern einen stärkeren Absturz. Dennoch verliert auch diese Branche an Dynamik. Viele Unternehmen berichten von wachsender Unsicherheit bei ihren Kunden. Projekte würden später entschieden oder in kleinerem Umfang vergeben.

Dienstleister halten die Wirtschaft noch stabil

Die Exportwirtschaft blickt ebenfalls vorsichtig nach vorne. Internationale Märkte bleiben für viele Unternehmen im Rems-Murr-Kreis entscheidend. Doch geopolitische Spannungen, Handelshemmnisse und schwächelnde Konjunkturen in wichtigen Absatzmärkten erschweren das Geschäft. Entsprechend verhalten fallen die Exporterwartungen aus.

Parallel dazu sinkt die Investitionsbereitschaft. Unternehmen investieren laut IHK vor allem noch dort, wo Ersatz notwendig ist oder Digitalisierung Prozesse effizienter machen soll. Größere Expansionspläne bleiben dagegen selten. Viele Betriebe scheuen angesichts der unsicheren Lage langfristige Risiken.

Unternehmen verlieren Vertrauen in den Standort

Besonders deutlich wird die Unsicherheit beim Blick auf die größten Risiken. Die schwache Inlandsnachfrage bleibt laut IHK das dominierende Problem. Gleichzeitig nennen viele Betriebe hohe Arbeitskosten, steigende Bürokratie und politische Unsicherheit als Belastung. Der Fachkräftemangel spielt zwar weiterhin eine Rolle, verliert in der aktuellen Konjunkturflaute aber etwas an Bedeutung.

Auch auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt die Entwicklung Spuren. Viele Unternehmen planen derzeit keinen zusätzlichen Personalaufbau. Manche Betriebe denken sogar über Stellenabbau nach. Zwar bleibt der Arbeitsmarkt insgesamt vergleichsweise stabil, doch die Dynamik früherer Jahre ist verschwunden.

Der Konjunkturbericht zeigt damit vor allem eines: Die Unternehmen im Rems-Murr-Kreis warten weiter auf ein Signal der Erholung. Von Euphorie ist die regionale Wirtschaft weit entfernt. Statt Aufbruchsstimmung dominiert Vorsicht. Die Hoffnung auf bessere Zeiten bleibt – doch sie wirkt im Frühsommer 2026 fragil wie dünnes Eis.

Was steckt hinter dem Konjunkturbericht?

Indikator

Der Lageindikator zeigt, wie Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage einschätzen. Dafür wird der Anteil der positiven Bewertungen mit dem Anteil der negativen Einschätzungen verrechnet. Ein Wert im Plus steht für überwiegend gute Stimmung in der Wirtschaft. Ein negativer Wert signalisiert dagegen, dass mehr Unternehmen ihre Lage schlecht bewerten.

Grundlage

Das aktuelle Stimmungsbild basiert auf der Konjunkturumfrage der IHK Region Stuttgart, welche in der Zeit vom 13. April bis zum 3. Mai stattgefunden hat. In die Sonderauswertung für den Rems-Murr-Kreis flossen die Rückmeldungen von 170 Unternehmen ein. Die Sonderauswertung der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr erscheint dreimal jährlich und soll die Einschätzung der Wirtschaftslage zum Zeitpunkt des Abfragezeitraums widerspiegeln.