iHeartRadio Music Awards: Miley Cyrus und Nicole Scherzinger setzen auf Leder-Look

Bei den iHeart Music Awards in Los Angeles kam es zum modischen Doppel-Auftritt. Miley Cyrus und Nicole Scherzinger erschienen komplett in Leder gehüllt - interpretierten den Trend aber völlig unterschiedlich. Die eine wählte einen eleganten Anzug, die andere ein bodenlanges Kleid.

Miley Cyrus (33) und Nicole Scherzinger (47) setzten bei den iHeart Music Awards am Donnerstagabend (26. März) in Los Angeles auf den gleichen Look - obwohl die Frauen diesen ganz unterschiedlich interpretierten. Beide erschienen von Kopf bis Fuß in Leder gehüllt - einmal als eleganter Anzug, einmal als Abendkleid.

"Hannah Montana"-Star Miley Cyrus trug einen ledernen Peacoat über einer knöchellangen Lederhose. Dazu kombinierte sie klassische, spitze schwarze Stilettos und eine Reihe auffälliger Silberringe. Beim Make-up setzte sie auf einen natürlichen Look mit nudefarbenen Lippen und leicht rauchigen Augen, ihr Haar trug sie in sanften Wellen.

Miley Cyrus nahm den "Innovator Award" entgegen, der Künstlerinnen ehrt, die im Laufe ihrer Karriere die Musik und die globale Kultur beeinflussten.

Nicole Scherzinger schritt ebenfalls im Leder-Look auf den roten Teppich. Die frühere Pussycat-Dolls-Sängerin trug ein bodenlanges, trägerloses Lederkleid mit einem herzförmigen Ausschnitt und einem eng anliegenden Korsett-Oberteil. Dazu präsentierte sie lange Opernhandschuhe aus Leder und auffällige Statement-Ohrringe. Ihre Haare trug sie offen in dezenten Wellen, ihr Make-up war klassisch.