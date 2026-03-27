iHeartRadio Music Awards: Miley Cyrus und Nicole Scherzinger setzen auf Leder-Look

Bei den iHeart Music Awards in Los Angeles kam es zum modischen Doppel-Auftritt. Miley Cyrus und Nicole Scherzinger erschienen komplett in Leder gehüllt - interpretierten den Trend aber völlig unterschiedlich. Die eine wählte einen eleganten Anzug, die andere ein bodenlanges Kleid.
Miley Cyrus (33) und Nicole Scherzinger (47) setzten bei den iHeart Music Awards am Donnerstagabend (26. März) in Los Angeles auf den gleichen Look - obwohl die Frauen diesen ganz unterschiedlich interpretierten. Beide erschienen von Kopf bis Fuß in Leder gehüllt - einmal als eleganter Anzug, einmal als Abendkleid.