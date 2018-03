iHeartRadio Music Awards Glamour und Glitzer auf dem roten Teppich

Von red 12. März 2018 - 17:09 Uhr

Bei der Preisverleihung in Los Angeles präsentieren sich einige Stars, unter ihnen auch die millionenschwere Hotelerbin Paris Hilton. Wir zeigen Ihnen die Bilder aus der Welt der Reichen und Schönen.





14 Bilder ansehen

Los Angeles - Die iHeartRadio Music Awards in Los Angeles haben am Sonntagabend einige prominente Gäste angelockt. Die Gewinner des Abends waren unter anderem Ed Sheeran, Taylor Swift und das Duo The Chainsmokers. Nicht nur Gäste aus der Musikszene, sondern auch Schauspieler und Models zeigten sich auf dem roten Teppich.

Mit dabei ist das It-Girl Paris Hilton gewesen. Sie hielt eine Laudatio und brachte dazu ihren geliebten Hund Diamond mit auf die Bühne. Lange Zeit sah es aus, als würden ihr die neuen It-Girls Kim Kardashian, Kendall Jenner und Co den Rang ablaufen. Doch seit ihrer Verlobung ist die Hotelerbin wieder voll im Gespräch. Der Glückliche ist Chris Zylka, der als Schauspieler und Model arbeitet.