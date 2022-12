1 Deutschland hat zahlreiche kuschelige und gemütliche Unterkünfte für den perfekten Winterurlaub zu bieten. Foto: Shutterstock/ mRGB

Nicht nur der Sommer hat als Jahreszeit seine Vorzüge für den Urlaub. Auch im Winter lassen sich großartige Tage und Wochen jenseits der eigenen vier Wände verbringen. Der Winterurlaub oder Skiurlaub wird durch eine besondere Unterkunft einzigartig.















Ob hoch in den Baumkronen, mit atemberaubendem Ausblick auf die verschneiten Berge oder auch umgeben von Schnee und Eis – Deutschland hat die unterschiedlichsten Ferienwohnungen und Häuser zu bieten, die jährlich auf neue Gäste warten.

Übernachten in einem Baumhaushotel

Auch im Winter lässt es sich prima in einem Baumhaushotel übernachten. Diese Unterkünfte sind meist einzelne Baumhäuser oder auch ganze Baumhaus-Anlagen hoch in den Wipfeln der Wälder. Sie sind entweder in luftiger Höhe in den Baumkronen verbaut oder stehen auf hohen Stelzen. Umgeben von nichts als der Natur, bieten diese ihren Besuchern einen einzigartigen Ausblick, viel Ruhe und gemütliche, wohlig-warme Räumlichkeiten zum Entschleunigen. Eine solche Ferienwohnung in Form eines Baumhauses findet man beispielsweise in Bayern. Das Baumhaushotel Seemühle bietet bezaubernde Baumhäuser, die über Wendeltreppen zugänglich sind. Es gibt einen Frühstücksservice und im Haupthaus können Whirlpool und Sauna genutzt werden.

Urig mit Ausblick: Chalets in Deutschland

Eine weitere Ferienunterkunft bieten Chalets. Dabei handelt es sich um Landhäuser, die vorwiegend aus Holz gebaut sind und in den Alpen vorkommen. Ob das klassische kleine Chalet in den Bergen oder eher eine moderne Interpretation des Chalets – hier lässt es sich richtig ausspannen. Die meistens dieser Unterkünfte bieten einen beeindruckenden Ausblick in die Natur. Es gibt die unterschiedlichsten Größenordnungen. Zwischen zwei und zehn Personen finden Platz in einem solchen Holzhaus. Chalets eignen sich daher ideal für einen Urlaub mit der ganzen Familie oder dem Freundeskreis. Standorte gibt es in ganz Deutschland, die Mehrheit der Chalets finden sich jedoch in Bayern. Online gibt es übersichtliche Webseiten, die alle Chaletdörfer in Deutschland listen.

Zauberhafte Hütten für den Winterurlaub

Doch Deutschland hat nicht nur Alpenchalets zu bieten. Zahlreiche kleine zauberhafte Hütten warten auf ihre nächsten Besucher. Wer ein malerisches kleines Häuschen oder eine Blockhütte sucht, kann am Ende aus einer breiten Vielfalt süßer Ferienwohnungen wählen. Ob modernes Holzhaus oder eine gemütliche Blockhütte, die wirkt, als wäre sie eben erst einer Astrid Lindgren Geschichte entsprungen. Solche zauberhaften Ferienhäuser finden sich auf zahlreichen Portalen, wie Airbnb.

Wellness Urlaub mit Winteraussicht

Wer es an den kalten Tagen am liebsten kuschelig warm hat, kann sich in ein gemütliches Wellnesshotel zurückziehen. Ein paar Tage Wellnessurlaub mit viel Entspannung und einem Tapetenwechsel führen Urlaubsreife in die Natur. Zahlreiche Wellnesshotels liegen abseits des Stadttrubels und sind von wunderschöner, ruhiger Natur umgeben. In der Sauna entspannen oder Bahnen durch den beheizten Outdoor-Pool ziehen vor der Kulisse der schneebedeckten Berge. In ganz Deutschland finden sich Wellnesshotels vor beeindruckender Kulisse wie „Das Graseck“ in bei Garmisch-Partnekirchen. Ein Besuch in diesem Hotel lässt sich außerdem ideal mit einem Skiurlaub verbinden.

Übernachten im Iglu Hotel

Deutschlands einziges Iglu Hotel befindet sich im schönen Allgäu auf sage und schreibe 2000 Höhenmetern. Das Eishotel Iglu Lodge besteht aus 3000 Kubikmetern gefrorenem Wasser und bietet bei Tag einen Ausblick auf die Berggipfel, während es in der Nacht tausende Sterne zu bestaunen gibt. Gäste können hier romantische Zwei-Mann-Iglus, Vier-Mann-Iglus oder eine luxuriöse Iglu-Suite buchen, im Restaurant zu Abend essen, einen Drink an der Eisbar nehmen, sich im Chill-Out Iglu treffen oder auch in einer Fass-Sauna aufwärmen.

Frostig: Ein Zimmer im Eishotel

Kein Iglu, dafür aber ein Zimmer im Eishotel. Auch diese einzigartige Übernachtungsmöglichkeit gibt es in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern entsteht regelmäßig die sogenannte Eiswelt. Innerhalb dieser Eiswelt können Gäste im wohl kleinsten Eishotel der Welt übernachten. Zum eisigen Zimmer gibt es einen Picknick-Korb fürs Abendbrot, einen warmen Schlafsack auf Lammfellen und einer bequemen Matratze, sowie zwei Tageskarten für Karls Erlebnisdorf.