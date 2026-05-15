Silke Staiger versorgt in ihrer Wohnung verletzte und geschwächte Igel. Doch der neue Vermieter möchte keine Wildtiere in seinem Haus. Die die Pflegestelle sucht neue Räumlichkeiten.
„Wir nehmen nur noch sehr eingeschränkt Igel an“, sagt Silke Staiger von der Igelhilfe Leonberg. Denn das Haus, in dem sie die Pflegestelle betreibt, gehört einem neuen Vermieter – und der möchte dort keine Wildtiere haben. Daher ist die Eltingerin auf der Suche nach einem neuen Standort. Aktuell muss sie immer wieder Menschen, die mit Igeln zu ihr kommen, an andere Stellen verweisen.