IG-Metall-Versammlung Ludwigsburg: „Ich bleibe auf dem sinkenden Schiff“ – Metaller reden Klartext über Krise

Metaller aus dem ganzen Land waren am Donnerstag zu Gast in Ludwigsburg. Vier Gewerkschafter schildern, wie sich die Industriekrise wirklich anfühlt- und zeigen sich auch optimistisch.
Am Donnerstag gab sich die Landespolitik in Ludwigsburg die Klinke in die Hand. Ministerpräsident Cem Özdemir, SPD-Fraktionschef Sascha Binder und weitere prominente Gäste kamen zur Bezirksversammlung der IG Metall Baden-Württemberg, dem wichtigsten Treffen der Gewerkschaft im Südwesten. Für Özdemir war es die Gelegenheit, an seinen gewerkschaftlichen Hintergrund zu erinnern – „mein Vater war stolzer Metaller“ – und die bekannten politischen Antworten auf die Industriekrise zu präsentieren: weniger Bürokratie, mehr Innovation, mehr Tempo.