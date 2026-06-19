IG-Metall-Versammlung Ludwigsburg: „Ich bleibe auf dem sinkenden Schiff“ – Metaller reden Klartext über Krise

Metaller aus dem ganzen Land waren am Donnerstag zu Gast in Ludwigsburg. Vier Gewerkschafter schildern, wie sich die Industriekrise wirklich anfühlt- und zeigen sich auch optimistisch.

Am Donnerstag gab sich die Landespolitik in Ludwigsburg die Klinke in die Hand. Ministerpräsident Cem Özdemir, SPD-Fraktionschef Sascha Binder und weitere prominente Gäste kamen zur Bezirksversammlung der IG Metall Baden-Württemberg, dem wichtigsten Treffen der Gewerkschaft im Südwesten. Für Özdemir war es die Gelegenheit, an seinen gewerkschaftlichen Hintergrund zu erinnern – „mein Vater war stolzer Metaller“ – und die bekannten politischen Antworten auf die Industriekrise zu präsentieren: weniger Bürokratie, mehr Innovation, mehr Tempo.

Doch die interessantesten Stimmen kamen an diesem Tag nicht vom Podium. Sie saßen im Saal: Delegierte aus Betrieben im ganzen Land, Betriebsräte, Vertrauensleute und Gewerkschafter, die die Krise nicht in Reden und Strategiepapiere fassen, sondern Tag für Tag in Werkhallen, Entwicklungsabteilungen und Kantinen erleben.

1. „Nicht absehbar, wann wir auf dem Boden aufkommen“ – Jan Weishäupl

Jan Weishäupls Arbeitgeber investiert in den Nachwuchs. Foto: Emanuel Hege

„Ich kenne keinen Betrieb in unserer Region, der sagt: Es läuft super“, berichtet Jan Weishäupl aus Bruchsal. Statt Einstellungsoffensiven gebe es vielerorts Einstellungsstopps, teils sogar Kurzarbeit. Auch sein Betrieb kämpfe mit schwacher Auslastung.

Eine Krise wie die aktuelle habe er in seiner langen Berufslaufbahn noch nicht erlebt. Die Finanzkrise Ende der 2000er Jahre sei zwar „heftig und kurz“ gewesen. „Jetzt ist gar nicht absehbar, wann wir überhaupt auf dem Boden aufkommen.“ Ein zentrales Problem sieht Weishäupl darin, dass die Industrie den Wandel zu softwaregetriebenen Produkten verschlafen habe. Kunden weltweit seien zunehmend bereit, ein technisch schlechteres Produkt zu kaufen, wenn die Software stimme – „also eher ein Auto mit schlechtem Motor, dafür mit mehr digitalen Features“.

Die Lösung sieht Weishäupl in der Nachwuchsarbeit. „Wenn jemand die notwendige Innovation vorantreibt, sind es nicht wir alten Säcke.“ Sein Arbeitgeber habe das erkannt und erst kürzlich ein 30 Millionen Euro teures Ausbildungszentrum eröffnet.

2. „Wir haben ein erfolgreiches Jahr und viel zu tun“ – Svenja Brüning

Svenja Brüning arbeitet bei einem Unternehmen, das Verpackungen herstellt. Foto: Emanuel Hege

Svenja Brüning aus dem Kreis Heilbronn kann über die Lage ihres Unternehmens nicht klagen. „Wir haben ein erfolgreiches Jahr und viel zu tun“, sagt die Gewerkschafterin. Der Betrieb produziert Behälter aus Weißblech – vom Lackeimer über Dosen für türkischen Käse bis zum kleinen Bierfass. „Gerade das Geschäft läuft während der Fußball-WM sehr gut.“

Die gute Auftragslage spiegele sich jedoch nicht in der Stimmung der Belegschaft wider. Steigende Lebenshaltungskosten belasteten viele Kollegen, zugleich seien in der nächsten Tarifrunde keine großen Sprünge zu erwarten. Brüning versucht deshalb, zwei Botschaften zu verbinden: Sie kämpft für bessere Bedingungen, betont aber auch, dass die Beschäftigten im Vergleich zu vielen anderen Industrieunternehmen noch gut dastehen.

Ihr Fokus liegt daher nicht nur auf dem Entgelt, sondern auch auf zusätzlichen Leistungen wie mehr freien Tagen. Zugleich will sie gegen die wachsende Gehaltsschere im Betrieb angehen. Beschäftigte mit niedrigen Einkommen müssten in den kommenden Jahren stärker von Lohnsteigerungen profitieren als Spitzenverdiener.

3. „Ängste und Verunsicherung lähmen“ – Elvira Brucker

Die Geschäfte laufen gut, dennoch gibt es große Verunsicherung, sagt Elvira Brucker. Foto: Emanuel Hege

Elvira Brucker von Syntegon in Waiblingen erlebt eine aufreibende Zeit. Der Standort, an dem Verpackungsmaschinen für die Pharmaindustrie hergestellt wurden, ist aus Spargründen aufgelöst und auf drei andere Standorte verteilt worden. Organisatorisch sei der Umzug gut gelungen, das Geschäftsjahr laufe gut, sagt Brucker. Für die Belegschaft sei er dennoch eine enorme Belastung gewesen.

Besonders kritisch sieht sie das Tempo des Wandels. Kaum sei eine große Veränderung umgesetzt, werde schon die nächste angestoßen, ohne den Beschäftigten Zeit zu geben, die Folgen der vorherigen zu verarbeiten. Die ständige Unsicherheit erschwere vielen die Konzentration auf die Arbeit. „Ängste und Verunsicherung lähmen“, sagt Brucker. Dieser Aspekt werde mit Blick auf die Krise häufig unterschätzt. Umso wichtiger sei es in den kommenden Tarifverhandlungen, Sicherheit zu verhandeln – und wenn nötig auch dafür zu streiken.

4. „Man muss sich jetzt auch engagieren“ – Stefano Mazzei

Für den Bosch-Mitarbeiter Stefano Mazzei machen die Rahmenbedingungen von Bund und Land Wettbewerbsfähigkeit nahezu unmöglich. Die Lösungsansätze, die Ministerpräsident Cem Özdemir skizzierte, mögen nachvollziehbar sein, doch Mazzei bleibt skeptisch: „Es wurde schon oft geredet, aber nie gehandelt.“ Trotzdem gibt er der neuen Landesregierung eine faire Chance: „Wer weiß.“

Während ihn die neue Koalition vorsichtig hoffnungsvoll stimmt, sieht er für seinen Betrieb keine Perspektive. Der Bosch-Standort in Waiblingen wird 2028 geschlossen. Von den 560 Beschäftigten dürften nur rund 150 an anderen Standorten unterkommen – für den Rest ist Schluss. Noch verlaufe der Arbeitsalltag vergleichsweise normal. Vermutlich, so Mazzei, weil „alle noch die Karotte vor der Nase“ hätten – die Hoffnung auf eine Übernahme. Doch er ist sicher: „Je klarer wird, wer bleiben darf und wer gehen muss, desto härter wird die Zeit.“

Auf seine eigene Zukunft angesprochen, wirkt Mazzei fast überrascht. Darüber habe er sich bislang kaum Gedanken gemacht. „Ich bleibe bis zum Ende auf dem sinkenden Schiff und versuche, die Kollegen zu unterstützen.“ Sorgen macht sich Mazzei auch um die Bereitschaft der Beschäftigten, sich einzubringen. Zu den vergangenen IG-Metall-Veranstaltungen seien weniger Menschen gekommen als erhofft. Inzwischen reiche es nicht mehr, nur organisiert zu sein. „Man muss sich jetzt auch engagieren“, appelliert er.