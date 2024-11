Warnstreik bei Mercedes in Sindelfingen: Auszubildende fordern Respekt

15 Gut 10 000 Teilnehmer versammeln sich am Montag vor Tor 7 des Sindelfinger Werks. Foto: /Stefanie Schlecht

Bei der Kundgebung vor Tor 7 des Sindelfinger Mercedes-Benz-Werks melden sich am Montag auch Vertreter der Auszubildenden zu Wort. Sie beschreiben die Lage der jungen Leute als dramatisch, viele müssten nebenher jobben.











Rockmusik und schrille Trillerpfeifenklänge begrüßen am Montagmorgen jeden, der in Sindelfingen von der Calwer Straße in die Benzstraße abbiegt. Die rund 500 Meter lange Straße, die zum Tor 7 des Mercedes-Benz-Werks führt, ist bereits um kurz vor 9 Uhr gesteckt voll mit Menschen in Rot. Dann schwappt noch eine weitere Welle heran: die Mitarbeitenden der Factory 56 ziehen, flankiert von Trommlern, die auf mit IG-Metall-Logos bemalte Fässer einschlagen, auf. Sie treibt auch der Einschicht-Betrieb um, der wegen der wirtschaftlichen Lage eingeführt wurde. Auch Vertreter von Porsche in Zuffenhausen sowie vom Fahrzeug-Auftragsfertiger Magna auf der Hulb sind gekommen, um sich mit den Mitarbeitenden solidarisch zu zeigen.