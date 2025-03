IG Metall ist sauer: Keine Zukunft in Sachsenheim: Feintool weist Gewerkschaftspläne zurück

1 Der Streit um die Zukunft des wichtigsten Arbeitgebers in Sachsenheim wird heftiger. Foto: Martin Kalb

Nach ersten guten Gesprächen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern scheint der Streit um Feintool in Sachsenheim zu eskalieren. Die IG Metall wirft der Geschäftsführung unter anderem eine unseriöse Kehrtwende vor.











Das Verhalten der Geschäftsführung sei „unseriös“ – „wir sind sauer“ – heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall und des Feintool-Betriebsrates von Mittwochmorgen. So etwas habe man noch nie erlebt. Der Konflikt zwischen der Feintool-Geschäftsführung und der Arbeitnehmervertretung verschärft sich – eine gemeinsame Lösung für den Standort in Sachsenheim scheint in weite Ferne gerückt.