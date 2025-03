IG Metall-Aktionstag in Stuttgart: Max Herre und Joy Denalane am 15. März auf dem Schlossplatz

1 Joy Denalane und Max Herre 2023 in Stuttgart Foto: LG/Christoph Schmidt

In fünf Städten ruft die IG Metall an diesem Samstag, 15. März, zu Großdemonstrationen auf. In Stuttgart von fünf vor Zwölf bis 14 Uhr dabei: Max Herre und Joy Denalane.











Prominente Sängerinnen und Sänger bei Großdemonstrationen der Industriegewerkschaft Metall – das ist seit Jahrzehnten gute Tradition. Auch an diesem Samstag, 15. März, treten in fünf deutschen Großstädten prominente Pop-Künstlerinnen und Pop-Künstler auf. In Stuttgart gehen Max Herre und Joy Denalane gemeinsam auf die Großbühne auf dem Schlossplatz. In Hannover tritt Madsen auf, in Köln Querbeat, in Frankfurt sind die Coverband Die Toten Ärzte und die Donots dabei – und in Leipzig geht Gentleman auf die Bühne. Die Programme in den fünf Städten sollen zeitgleich um fünf vor zwölf Uhr starten – sinnbildlich für die Situation, in der die Industriegewerkschaft Metall die Situation in Deutschland sieht.